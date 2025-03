Derfor er vi imod fjernvarme – i hvert fald lige nu

Utilstrækkelig information om økonomien, leveringsbestemmelser og forløbet i fjernvarmeprojektet. Uklare meldinger fra energiministeren. En forventning om grøn gas i fremtiden. Det er nogle af de argumenter, som en række Dragør-borgere har for ikke at tilmelde sig fjernvarmen.

Bølgerne går højt, når det gælder en mulig fjernvarmeudrulning i Dragør. Ikke mindst på de sociale medier, hvor mange gennem de seneste uger har trukket linjerne for og imod fjernvarme skarpt op.

Dragør Nyt har været i kontakt med en række af dem, der højlydt har talt imod fjernvarme i Dragørs Facebook-grupper. Men de fleste ønsker ikke at stille op med navn i en artikel.

Det har Svend Mathiasen dog ikke noget imod. Han er både tidligere kommunalbestyrelsesmedlem og erhvervsmand, men i denne sammenhæng udtaler han sig udelukkende som almindelig borger i kommunen, understreger han.

Han forklarer, at han i princippet er stor tilhænger af fjernvarme. Men da han i dag får sit hus opvarmet 50 procent gennem et naturgasfyr og 50 procent via en luft til luft-varmepumpe, han fik installeret for et par år siden, har han ikke selv interesse i at tilmelde sig fjernvarmeudrulningen i Dragør. Både fyr og pumpe virker upåklageligt, og han oplever sin varmeregning som meget rimelig.

Men hvorfor så ikke hvile i den beslutning i stedet for at blande sig i debatten? Det er der en lang række grunde til, forklarer Svend Mathiasen. Og han mener, at det er de samme grunde, der gør sig gældende for mange andre og får debatten om fjernvarme til at ryge op i det røde felt.

»Det bunder i, at informationskampagnen om fjernvarme virker uoplyst og unuanceret. Den fokuserer kun på de positive sider, og fjernvarme fremføres nærmest som en eliksir for evigt liv. Jeg synes ikke, at man har dokumentationen i orden, og det, tror jeg, gør mange frustrerede. Hvornår kommer fjernvarmen helt konkret ind i vores huse? Hvad skal vi betale? Hvornår bliver der lukket for gassen? Bliver der over hovedet lukket for gassen?« spørger han.

Ingen dato – ingen motivation

Svend Mathiasen mener, at fjernvarme er fremtidens varmeløsning, men både økonomien og forløbet i projektet i Dragør svæver ifølge ham noget i vinden og efterlader ham usikker på, hvorfor der skulle være grund til at skifte til fjernvarme lige nu.

»Regeringens lidt panikagtige opfordring til kommunerne lød i sin tid på, at borgerne skulle tilbydes fjernvarme de steder, hvor det var muligt at udrulle. Det blev ikke fulgt op af et diktat eller konkret lovgivning – og slet ikke af tilskud, som vi så det, da vi blev kraftigt opfordret til at skifte oliefyret ud med et naturgasfyr,« forklarer han.

Netop det faktum, at energiminister Lars Aagaard i et brev til 14 borgmestre – heriblandt Dragørs – ikke ville sætte en dato på udfasning af naturgas som opvarmningsform til private boliger, burde ifølge Svend Mathiasen have ført til, at Dragør Kommune droppede hele projektet.

»Ministerens svar trak – efter min vurdering – tæppet væk under det aktuelle fjernvarmeprojekt. Der vil med stor sandsynlighed være grøn biogas i rørene allerede fra 2029 og foreløbig frem til 2050, lød nøgleordene i ministerens skrivelse. Allerede her burde alarmklokkerne have ringet, og projektet være skudt til hjørne,« lyder det fra Svend Mathiasen.

Giver ikke meget for skrækkampagne

Han betegner i øvrigt kommunens og Dragør Fjernvarmes fjernvarmekampagne for en skrækkampagne, fordi han ikke giver meget for argumenterne for, at fjernvarme ikke vil være rentabelt at udrulle i Dragør, hvis det ikke sker nu, og at det i så fald er den enkelte borgers ansvar at få opvarmet sin bolig, når gas ikke længere er en mulighed.

»Vi ser jo lige nu, hvordan verden ændrer sig hele tiden – nærmest fra dag til dag. Så det er useriøst at hævde, at vi aldrig får fjernvarme til Dragør, hvis vi ikke takker ja inden den 1. juni,« siger Svend Mathiasen.

Endelig tvivler han på, at en lille kommune som Dragør overhovedet er i stand til at løfte et så stort projekt, som han mener, at fjernvarmeudrulningen er.

»Jeg tænker, at kommunen i stedet bør koncentrere sig om det enorme kystbeskyttelsesprojekt, der stadig står stille, og genopretningen af blandt andet vores stærkt udfordrede ældre- og hjemmepleje. Her kan fjernvarmen efter min vurdering sagtens vente, indtil borgernes beslutning kan træffes på et ordentligt, gennemarbejdet og oplyst grundlag,« siger han.

Leveringsbestemmelser gør ham utryg

En anden Dragør-borger, der gerne vil uddybe sine argumenter for ikke at ville tilmelde sig fjernvarmen, men som ikke ønsker sit navn i avisen, betegner sig selv som tilhænger af fjernvarmen.

Dragør Nyt har valgt at bringe hans kommentarer, selvom de er anonyme, da vi har vurderet, at det er vigtigt at få så mange perspektiver på debatten som muligt.

Faktisk håber han, at kommunen opnår 65 procents tilslutning, da han peger på, at mange husstande og boligforeninger ikke har et alternativ, hvis gassen faktisk lukkes.

»Men jeg er glad for, at jeg selv har et frit valg, og jeg opfordrer alle til at sætte sig grundigt ind i alle dele af aftalen – hovedaftalen, leveringsbestemmelser og prisblad – og også regne på egen økonomi, da de eksempler, Tårnby Forsyning bruger, jo langtfra dækker alle situationer. Og så bør man især grundigt vurdere de risici, der ligger i leveringsbestemmelserne. Kommunen har sådan set gjort det, de er blevet bedt om af Folketinget, men måske er det gået lidt for stærkt,« skriver han til Dragør Nyt.

Ifølge ham er der især tre ting, der indebærer en risiko for den enkelte, som tilmelder sig fjernvarmeudrulningen i Dragør. Ifølge ham er leveringsbestemmelserne for fjernvarme problematiske i forhold til ejerskifte og udtræden af ordningen.

»Hvis jeg sælger mit hus om fem til ti år, vil den nye ejer være tvunget til at overtage den bindende aftale og dermed bruge fjernvarme. Vores hus fra 1963 bliver sandsynligvis revet ned og erstattet af et mere energirigtigt hus. Hvis den nye ejer ikke ønsker fjernvarme – måske på grund af en høj pris til den tid eller bedre alternativer – skal der betales et meget stort beløb for at træde ud af aftalen. Det koster 75.000 kroner plus en række gebyrer, der er beskrevet meget diffust i aftalen. Dette vil direkte påvirke den pris, vi kan få for huset,« påpeger han.

Han er også bekymret for, at de anlægsudgifter, der er regnet med i fjernvarmeprojektet, kan løbe løbsk. Han frygter, at man som borger alligevel kan blive ramt af forhøjede priser og bidrag, der ligger ud over de priser, man nu har fået oplyst.

Endelig er han af den opfattelse, at energiministerens melding om, hvorvidt der faktisk lukkes for gassen til privat boligopvarmning eller ej, er uklar, hvilket – sammen med det forhold, at gassen om få år forventes at være grøn – også har talt tungt i hans overvejelser. For ham at se er der kort sagt for mange usikre faktorer til, at han ønsker at lave en bindende tilmelding til fjernvarme.