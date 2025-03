Borgmester vred over udsigt til prisstigning på metrobilletter til lufthavnen

Ny metroaftale hæver billetprisen til lufthavnen med 20 kroner – uden at Dragør Kommune er blevet hørt.

Metropassagerer til lufthavnen kan ifølge Politiken få en ekstraregning på 20 kroner pr. tur. Foto: Tim Panduro.

Når Københavns borgerrepræsentation og Metroselskabet ifølge Politiken præsenterer en plan om en markant prisstigning på billetter til metroen til lufthavnen, sker det uden at Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup er blevet orienteret om sagen.

Og det er han mildest talt ikke tilfreds med.

»Først troede jeg det var 1. april, men der er jo fem dage til,« skriver borgmesteren i et opslag på Facebook om billetstigningen, der ifølge mediet er på 20 kroner for rejsende til lufthavnen.

Forslaget minder om et tidligere, hvor der dog var lagt 50 kroner på billetprisen. Det blev skudt ned efter store protester – blandt andet fra Dragørs politikere.

Den nye aftale kommer som en overraskelse for Kenneth Gøtterup, skriver han:

»Den aftale Københavns Kommune og Metroselskabet har lavet kender jeg ikke, alt den stund, at den ikke er præsenteret for os. Men jeg vil i dag skrive til overborgmesteren i København for et snarligt møde for at få udredt hvad der er op og ned.«

Passagerer fra Dragør bruger blandt andet lufthavnens metro som skiftestop på transport fra Dragør og til hovedstaden. Derfor er Kenneth Gøtterup bekymret for, hvad det vil betyde økonomisk for den enkelte borger – og for omstillingen til den kollektive trafik.



»Det er efter min mening helt forkert, og det skal vi have stoppet. For det første vil det ramme Dragørs borgere hårdt og det vil på ingen måde skabe incitamenter til at få borgerne til at tage den offentlige trafik. Jeg synes også det er et helt forkert signal at sende til vores turister, og Tårnbys kommunalbestyrelse bør også være bekymret, da det også kan betyde øget parkering hos dem ved stoppene lige efter lufthavnen og øget taxa kørsel,« skriver han blandt andet i facebookopslaget.