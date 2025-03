Borgmestre trykker nu også energiordførere på maven

De 14 borgmestre, der uden held havde bedt energiminister Lars Aagaard om at sætte dato på udfasningen af gas til privat boligopvarmning, giver ikke op. Nu har de sendt endnu et brev til ministeren – og trykker samtidig energiordførerne på maven. De vil have en klar udmelding.

Når klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) ikke vil sætte en slutdato på gas som opvarmningsform til private boliger, går det imod klimaaftalen om grøn strøm og varme fra 2022. Og det gambler med tilslutningen til igangsatte fjernvarmeprojekter i hele Danmark.

Derfor har de borgmestre, der tidligere har skrevet til ministeren – heriblandt Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup (C) – formuleret endnu et brev til klima-, energi- og forsyningsministeren – og alle Folketingets energiordførere i øvrigt.

Brevets formuleringer viser, at borgmestrene tydeligvis føler sig forrådt. De beskriver, hvordan kommunerne netop på baggrund af klimaaftalen fra 2022, der fastslog, at gas skulle udfases som opvarmningsform til private boliger i 2035, har udarbejdet varmeplaner for alle de nuværende gasfyrede områder. Kommunerne har sat udrulningen af fjernvarme i gang i de områder, hvor det er blevet vurderet til at være økonomisk rentabelt.

Borgmestrene giver udtryk for, at når ministeren svarer, som han gør, skaber det stor utryghed hos borgerne – og får jorden til at ryste under en række fjernvarmeprojekter.

»De nye meldinger fra klima-, energi- og forsyningsmisteren om, at ‘størstedelen af gasdistributionssystemet forventes at være økonomisk rentabelt frem mod 2050’, har allerede skabt stor usikkerhed hos borgerne. I flere potentielle nye fjernvarmeområder er det blandt andet af denne grund ikke lykkedes at opnå tilstrækkeligt høje tilslutningsprocenter, fordi borgerne naturligt nok ikke ønsker at investere i nyt fjernvarmeanlæg, hvis de i stedet kan beholde deres gasfyr – mindst frem til 2050,« lyder det i brevet.

Også i Dragør er der i øvrigt mange af dem, som ikke har tænkt sig at tilmelde sig fjernvarmen, der henviser til ministerens uvilje til at sætte en slutdato på gas som privat boligopvarmning.

»Det andet forhold (i ministerens første svar til borgmestrene, red.), som strider mod den hidtidige planlægning, er udsagnet om, at det ‘ikke er så vigtigt, om varmen kommer fra fjernvarme, en varmepumpe eller grøn gas’. Udfasningen af gas og etableringen af fjernvarme i stedet er en meget stor investering, og det vil ikke være rentabelt i samme område at opretholde både et gasnet og et fjernvarmenet. Der må vælges. Det er ikke ligegyldigt, om varmen kommer fra gas (selvom den måske er grøn) eller fjernvarme (som med sikkerhed er grøn). Samlet set betyder de to nye meldinger fra ministeren, at den igangværende fjernvarmeudrulning i kommunerne med stor sandsynlighed går i stå,« skriver de.

Kenneth Gøtterup og de andre borgmestre, der kommer fra Tårnby, Nordfyns, Stevns, Køge, Esbjerg, Slagelse, Vejen, Odense, Hedensted, Varde, Næstved og Gribskov kommuner, har også sendt brevet til alle medlemmer i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget for direkte at spørge dem, om de bakker ministerens udtalelser op.