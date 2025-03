Dragør Kommune udskyder workshop om ny kultur- og fritidspolitik

Workshop rykket til den 12. maj – borgere, foreninger og institutioner opfordres til at deltage.

Den nye kultur- og fritidspolitik kan blandt andet have betydning for aktiviteterne i Dragør Musik- og Kulturskole. Arkivfoto: TorbenStender.

Dragør Kommune har ændret datoen for den planlagte workshop om udviklingen af en ny kultur- og fritidspolitik. Den nye dato er mandag den 12. maj klokken 19–20.30, og arrangementet finder sted på Dragør Rådhus, Kirkevej 7.

Workshoppen er en del af kommunens arbejde med at formulere en samlet kultur- og fritidspolitik for perioden 2026–2030. Målet er at sikre, at politikken afspejler borgernes behov, tager højde for både traditioner og nytænkning samt skaber gode rammer for det lokale kultur- og fritidsliv.

»Vi inviterer alle engagerede borgere, kulturinstitutioner og fritidsforeninger til at være med til at forme fremtiden for Dragørs kultur- og fritidsliv,« oplyser Dragør Kommune i deres invitation til workshoppen.

På workshoppen vil deltagerne få mulighed for at udvikle idéer, drøfte muligheder og være med til at sætte retningen for den kommende politik. Der vil blive serveret snacks og drikkevarer under arrangementet.

For borgere, der ønsker at gå mere i dybden, afholdes der et opfølgende møde torsdag den 19. juni klokken 17–19 i Hollænderhallen. Her vil man arbejde videre med udgangspunkt i indsamlede input fra blandt andet workshoppen.

Et udkast til den nye kultur- og fritidspolitik forventes sendt i offentlig høring senere på året. Den endelige politik ventes vedtaget af kommunalbestyrelsen i oktober 2025.