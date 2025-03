Vi har modtaget:

Implementering af den nye ældrelov

Hvordan vil Dragør Kommune implementere ældrelovens kapitel 2 om forebyggelse?

Den nye ældrelov, der træder i kraft den 1. juli 2025, stiller klare krav til kommunerne om at sikre en forebyggende indsats for de ældre borgere.

Især paragraf 4 fastslår, at kommunalbestyrelsen skal understøtte en alderdom med mest mulig selvstændighed og evne til at tage vare på egne behov. Dette indebærer en generel forebyggende indsats samt opsøgende tiltag for de borgere, hvor der vurderes at være et forebyggelsespotentiale.

Spørgsmålet er så: Hvordan har Dragør Kommune tænkt sig at gennemføre denne forpligtelse?

Forebyggelse handler ikke blot om fysisk sundhed, men også om sociale fællesskaber, mental trivsel og adgang til den rette teknologi.

Mange ældre i Dragør er stadig aktive for eksempel på Wiedergården, men der er også en gruppe, som risikerer at blive overset, hvis der ikke laves en systematisk indsats for at opspore og støtte dem.

Her er nogle centrale tiltag, som kommunen burde overveje:

Opsøgende besøg til de ældre, der sjældent eller aldrig benytter kommunens tilbud.

Styrket samarbejde med frivillige organisationer for at skabe flere aktiviteter, der kan modvirke ensomhed.

Digital undervisning for ældre for at sikre, at de kan navigere i en stadig mere digitaliseret verden. Det kunne for eksempel foregå på skolerne.

Flere sundhedstilbud og træningsmuligheder for at forlænge den selvstændige livsførelse.

Jeg vil opfordre Dragør Kommunes politikere til at redegøre for, hvorledes de vil sikre en effektiv implementering af lovens forebyggelseskrav, der skal være på plads den 1. juli.

Med ældreloven kan vi ikke bare vente på, at ældre selv opsøger hjælp – en proaktiv indsats fra kommunens side er et lovkrav.

Med venlig hilsen

Arne Mosegaard

Medlem af Ældrerådet i Dragør

