Stor udrykning til brand i haveforening

Der blev torsdag aften sendt en del brandkøretøjer til haveforeningen Søndergaarden efter brand i elskab

Torsdag aften måtte Hovedstadens Beredskab afsted til en brand i Haveforeningen Søndergaarden. Arkivfoto: Tim Panduro.

En brand i haveforeningen Søndergaarden ved Bachersmindevej i Store Magleby udløste torsdag aften storalarm.

Brandvæsenet blev alarmeret kort før klokken 22. Ifølge den vagthavende operationschef hos Hovedstadens Beredskab var der opstået ild i et elskab på Ahornstien. Ilden havde spredt sig til et græsareal, og på grund af frygt for yderligere spredning blev der sendt en del brandkøretøjer til stedet.

Brandvæsenet fik hurtigt slukket branden i omgivelserne, men forblev ifølge operationschefen på stedet for at afvente, at strømmen blev afbrudt af elforsyningsselskabet, så det kunne sikres, at branden var helt nedkæmpet.