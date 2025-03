Amagerbankens aktionærer kan trække tabet fra – 14 år efter krakket

Aktionærer, der brugte frie midler til aktiekøbet, kan nu få fradrag på årsopgørelsen.

Foto: Beeline.

Ventetiden har været lang for aktionærerne i Amagerbanken. Men langt om længe kan aktionærer i banken, der krakkede i 2011, trække deres tab fra på årsopgørelsen for 2024.

Det skriver det statsautoriserede revisionsselskab BDO i sit seneste nyhedsbrev.

Amagerbanken havde mange lokale aktionærer, og krakket ramte hårdt på Amager. Aktionærer, der investerede pensionsmidler, har for længst haft mulighed for at trække tabet fra. Nu er turen også kommet til dem, der har investeret frie midler. Det samme gælder i øvrigt aktionærer i den ligeledes krakkede Roskilde Bank, der gik ned i 2008.

Årsagen til, at der skulle gå henholdsvis 13 og 16 år, før de to bankers aktionærer kan få fradraget, er, at tab først kan trækkes fra i det år, en virksomhed endeligt lukker. Det skete for begge bankers vedkommende i 2024.



BDO skriver, at tabet på aktierne skal indtastes i rubrik 66 på årsopgørelsen for 2024. Tabet kan alene modregnes i positiv aktieindkomst – ikke i anden indkomst, herunder lønindkomst. Hvis aktieindkomsten for 2024 samlet set bliver negativ, fremføres beløbet automatisk og uden tidsbegrænsning til modregning i positiv aktieindkomst i et senere år.

Der er en række undtagelser og forbehold. De kan læses i BDOs nyhedsbrev, som findes her: Nu kan aktionærer i Roskilde Bank og Amagerbanken få skattefradrag – BDO.