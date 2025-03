Havnegalleriet åbner sæsonen med fællesudstilling den 1. april

Man kan opleve værker fra 20 forskellige kunstnere, når Dragør Havnegalleri slår dørene op for første gang i år.

Ina Wittbold er selv billedkunstner og holder til i sit atelier på Amagerbro. Foto: Freja Bundvad.

Når dørene til Dragør Havnegalleri slås op den 1. april klokken 18, markeres starten på en ny sæson med kunst i Dragør. Åbningen fejres med en fernisering, hvor 20 kunstnere deltager i en fællesudstilling – og traditionen tro holder Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup, åbningstale.

Det er tredje sæson, Ina Wittbold står i spidsen for galleriet. Med sin særlige udstillingsform har hun skabt et sted, hvor over 30 kunstnere får mulighed for at præsentere deres værker i løbet af foråret og sommeren. Hver kunstner har galleriet for sig selv i en uge, hvilket betyder, at der er noget nyt at opleve næsten hver eneste gang, man lægger vejen forbi.

»Mange lokale kigger forbi jævnligt. Det er netop det, jeg gerne vil med stedet – gøre kunst tilgængeligt og vedkommende,« siger Ina Wittbold.

Fokus på samtalen

Havnegalleriet holder åbent alle ugens dage fra klokken 13 til 18 i sæsonen fra april til september. De besøgende kan forvente billedkunst i alle afskygninger, og oftest kan man også få en snak med kunstneren bag.

»Det skal være et afslappet sted, hvor man tør spørge ind til kunsten. Mange føler sig usikre, hvis de ikke ved, hvordan man ‘bør’ tale om kunst – men her er der ingen dumme spørgsmål,« understreger Ina Wittbold.

Hun lægger vægt på, at publikum får mulighed for at møde kunstnerne ansigt til ansigt, og at det også skal være muligt at købe værker med det samme – især med tanke på de mange besøgende, der kun er i Dragør for en enkelt dag.

Velkendte og nye ansigter

Ina Wittbold har selv udvalgt de 32 kunstnere, der skal udstilles. En opgave, hun har været i gang med i flere måneder. Selvom galleriet er lukket i vinterhalvåret, begynder forberedelserne til den kommende sæson allerede i november.

»Det kræver meget arbejde at få det hele til at spille sammen, men det er en fornøjelse,« siger hun.

I årets program indgår både lokale navne og kunstnere udefra – både garvede og helt nye, og Ina Wittbold omtaler det som »et stærkt felt af spændende samtidskunstnere«.

En kunstner i arbejde

Selvom Ina Wittbold er kunstner og arbejder fuldtid med sine egne værker – farverige og kubistiske malerier, der tager flere hundrede timer at male – holder hun sig lidt i baggrunden i Dragør Havnegalleri.

Hun deltager dog i de mange ferniseringer og udstiller selv i nogle få dage sidst på sæsonen, medmindre hun altså lige finder på noget andet.

Sidste år lavede hun en uges sommerworkshop for nye malere, hvor de blandt andet lærte at hænge billeder op og tale med publikum om deres værker. Den slags initiativer kunne godt gentage sig, siger hun.