Ubemandet madbod på havnen

Det er typisk dragørsk, at idéer først skal vente mindst fem år.

Nu lyder der nye toner. For nogle år siden søgte en kendt Dragør-gartner om mulighed for at opsætte en madbod på havnen. Det blev en lang dags rejse mod nat.

Dansk Folkeparti omfavnede straks tanken og foreslog en placering på Færgevej, lige nord for Euro-design (Papirgrossisten, red.). Her ligger der en tom kommunal grund gennem 50 år.

Gartneren var glad og ansøgte om et lejemål af arealet.

Derpå startede det store skoleridt udi jura og spidsfindigheder fra forvaltning og havn.

Forvaltningen tog den bedste pædagogiske rolle på sig, da de over for DF indtrængende nævnte, at en madbod ikke var havnerelateret, som lokalplan og kommuneplan krævede. Vi måtte da kunne forstå, at det ville bryde med alle regler. Dragør Havn supplerede med et absolut nej.

Da DF luftede tanken om en dispensation med Socialdemokratiet og Venstre, døde sagen ganske langsomt. Strådøden, som man sagde i vikingetiden, når den gamle stridsmand lagde sig fast i sengen og sygnede hen i stedet for at dø i kamp.

Hvis DF ikke kunne finde flertal for det gode projekt ved en enkel dispensation, så opgav vi at stille forslag om en ændret lokalplan og et nødvendigt tillæg til kommuneplanen.

Forvaltningen var på det tidspunkt lagt ned af meget lange sagstider for byggeansøgninger. Borgerne måtte vente evigheder på deres ret. Skulle vi presse en tidskrævende lokalplan ind foran, ville bygherrerne blive yderligere forsinket.

Men nu er Dragørs sædvanlige karenstid udløbet, og teknisk udvalg er nu rede til at dispensere fra reglerne. Tak for det.

Vi må så håbe på, at man kan finde en aktiv gartner, som er rede til at satse sine penge på projektet. Thi djævlen ligger begravet i detaljerne.

Hvilke umuligheder stiller man op for en ansøger, som måske ikke har tid til de administrative finurligheder, som mange sager begraves med? Endeløse høringsfrister og arbejdsgange, som koster ansøgeren kassen, alt imens man bare venter.

Her kommer et eksempel. Da Dragør i oktober 2022 skulle tage stilling til en forlængelse af Gabriel Jensen Traktørstedets drift på kommunal jord, var udvalget næsten helt enige om et fuldtonet ja. Og jeg var som formand kisteglad.

Men så slog liste Ts medlem Peter Læssøe til med et ændringsforslag. Inden godkendelse skulle Dragør først høre Fjerkræforeningen Broen, Dragør Søbad, Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Dragør Bevaringsnævn og dertil grundejerne på Strandlinien, Batterivej og Vestgrønningen samt Grundejerforeningen Strandjægervej inden teknisk udvalgs stilling til en eventuel anbefaling.

For mig virkede det her, som om Peter Læssøe helt havde glemt at tage både Nørre Vorupør Redningsstation og Sønderjysk Hjemstavnsforening med i høringsrunden.

Heldigvis valgte et flertal at stemme imod forslaget fra Peter Læssøe. Atter kom han med et hurtigt klippe-klistret ændringsforslag sat sammen med julestuens sædvanlige ingredienser, og som udmærker sig ved den imponerende øvelse at haste hvileløst afsted over stok og sten og træde vande samtidig.

Nu virker udvalget klar til at dispensere fra lokalplanen med en madbod her flere år senere. Og så må Dragør håbe på, at en god gartner nu igen tør vove et øje.

Dansk Folkeparti ønsker projektet al mulig held og lykke.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti i Dragør