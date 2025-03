Dragør Kommune er fjernvarme-optimistisk

Selvom kun 12,5 procent har skrevet under, har mange flere sagt ja. Dragør Kommune er optimistisk, men opfordrer til, at folk får sat den endelige underskrift med MitID.

Det kan godt være, at der kun er underskrifter på et antal fjernvarmekontrakter, der svarer til 12,5 procent af varmeforsyningen i Dragør og Store Magleby. Men der er nu dialog og sendt kontrakter ud til i alt 61 procent – altså meget tæt på de 65 procents tilslutning, projektet kræver for at blive udrullet. Og det er vel at mærke alle nogen, der har givet en forhåndstilmelding til fjernvarme og altså selv har bedt om at få en kontrakt tilsendt.

Det forklarer Jonas Bjørn Whitehorn, projektleder i fjernvarmeudrulningen i Dragør Kommune.

»Folk er lidt tøvende med at få skrevet endeligt under. Og jeg forstår faktisk godt, at der kan gå lidt tid med, at kontrakten ligger i e-Boks. Man skal lige have tid til at snakke det hele igennem derhjemme og regne på det,« siger han og fortsætter:

»Derfor er jeg optimistisk og synes, at kampagnen er et godt sted. Dog er min opfordring selvfølgelig, at de borgere, der ønsker fjernvarme, så hurtigt som muligt går ind og får underskrevet kontrakten med deres MitID. De skal huske, at det ikke tæller, at de lavede en forhåndstilmelding sidste år. De skal skrive under med deres MitID, før de er tilmeldt.«

Nye beregninger på vej

Tårnby Forsyning/Dragør Fjernvarme har af samme grund netop udsendt et nyhedsbrev til alle, der har modtaget kontrakter i deres e-Boks, med en reminder om, hvordan man endeligt skriver under på kontrakten.

Ligeledes er de også netop ved at opdatere deres beregninger på hjemmesiden, så der kommer flere konkrete eksempler på slutprisen – og knap så mange mellemregninger.

Som sagt får alle, der er kommet med en forhåndstilkendegivelse på, at de ønsker fjernvarme, tilsendt en kontrakt, som skal underskrives, før den er gældende.

Har man ikke lavet sådan en tilmelding eller ikke fået tilsendt en kontrakt, kan man stadig melde sig til fjernvarmen på Tårnby Forsynings hjemmeside.