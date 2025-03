Dragør skærper krav til klimagasser

Som den sidste kommune i Danmark har Dragør lavet en klimaplan med mål, der blandt andet kræver, at fjernvarmeprojektet bliver gennemført.

Klimaforandringerne giver blandt andet højere vandstand – en reduktion i CO₂-udledningen kan være med til at bremse den udvikling. Foto: Tim Panduro.

Om under to år skal Dragør Kommune have reduceret sin udledning af klimaskadelige gasser – for eksempel CO₂ – med 75 procent i forhold til 1990. Om fem år skal reduktionen være 85 procent, og i 2045 skal det være slut med at have en nettoudledning af gasserne.

Sådan lyder ambitionerne i den klimaplan, der nu er på vej gennem politisk godkendelse, og som også skal i høring blandt borgerne.

Dragør er den sidste kommune i Danmark, der sender en klimaplan i høring, men kommunen har dog tidligere haft klimapolitikker indarbejdet i sine kommuneplaner.

Kravene til udledning er skærpet i forhold til tidligere målsætninger. Slutmålet i 2045 er det samme, men reduktionskravene for 2027 og 2030 har hidtil været fem procentpoint lavere.

»Vi har skærpet målene, fordi dem, vi allerede havde, ser ud til at blive indfriet, uden at vi skulle gøre mere,« siger Helle Barth (V), formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget, som netop har godkendt klimaplanen.

Afhænger af fjernvarme

For at nå målene skal flere ting falde i hak. I selve forslaget til klimaplanen kaldes udrulning af fjernvarme for en hjørnesten i planen.

»Ved at erstatte individuelle olie- og gasfyr med grøn fjernvarme kan vi markant reducere vores CO₂-udledning,« står der i planens indledning, hvor det ridses op, at energiforbruget står for 76 procent af kommunens samlede CO₂-udledning. Her udgør naturgas en væsentlig andel, og målet er da også, at alle gasfyr i 2030 skal være erstattet af enten fjernvarme eller varmepumper.

Der skal også reguleres på andre områder. Vejtransport står for 12 procent af kommunens samlede udledning, hvor personbiler fylder meget i det regnskab. Med udgangspunkt i statistikker bliver det vurderet, at 78 procent af alle person- og varebiler i Dragør vil være elektriske i 2030.

»Vi kan jo ikke med sikkerhed sige, at de private biler i Dragør bliver elektriske. Men vi har en beslutning om at udskifte den kommunale bilpark til elbiler, vi sætter ladestandere op i kommunen, og vores kollektive trafik vil være fuldt elektrificeret i 2030. Samtidig vil vi gerne have en adfærdsændring, så flere tager cyklen,« siger Helle Barth.

Blandt andet skitserer planen, at de kommunale bygninger skal energieffektiviseres, og at der skal ses på muligheden for at lave flere solcelleanlæg på bygningerne.

Hvis klimaplanen som forventet bliver godkendt i kommunalbestyrelsen, sendes den i offentlig høring, så alle borgere i Dragør kan give deres mening til kende.

»Det bliver spændende at følge, hvad der kommer af høringssvar. Borgerne er meget interesserede, og vi har undervejs fået nogle klask for ikke at være kommet så langt med planen,« siger Helle Barth.