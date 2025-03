Forårsfornemmelserne breder sig: Liv i haverne og kaffe på fortovet

Foråret lader vente på sig temperaturmæssigt, men solen lokkede i weekenden folk udenfor.

Har man nok tøj på, kan man sagtens nyde forårsvejret ude. Foto: TorbenStender.

Selvom weekenden har været præget af kolde temperaturer, har solen skinnet fra en klar, blå himmel, og forårsfornemmelserne er begyndt at brede sig.

På fortovscaféerne er gæsterne rykket udenfor – godt pakket ind – mens de nyder en kop kaffe i solen.

Mens solen så småt varsler forårets komme, spirer livet også frem i Dragør Kolonihaveforening af 18. august 1910. Foreningen ligger mellem Lundestien og Rytterager og består af 51 nyttehaver, som i sommerhalvåret emmer af liv, når haverne bliver passet og plejet.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Solens stråler giver haveejerne lyst til at gå i gang i nyttehaverne. Foto: TorbenStender.

»Her i foråret gør vi jorden klar og beskærer træer og buske. Sæsonen starter for alvor omkring påske, hvor man kan begynde at lægge de første kartofler og frø,« fortæller bestyrelsesmedlem Claus Bertelsen.

Dyrker jorden med ærefrygt

Haveforeningen blev i 1993 flyttet til sin nuværende placering ved Rytterager, og selvom stedet i dag er præget af dyrkningsglæde og naboskab, gemmer jorden på en langt ældre historie.

»Det er med stor ærefrygt, at vi dyrker jorden her. Da man flyttede haveforeningen hertil, lagde Nationalmuseet søgegrøfter ud og fandt spor fra både bronze- og stenalderen. Så der har været menneskelig aktivitet her i mange år, og vi er meget stolte af at videreføre så gamle traditioner,« siger Claus Bertelsen.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Claus Bertelsen nyder selv at dyrke jorden i kolonihaveforeningen: Arkivfoto: Maya Schuster.

Han understreger, at forbipasserende er velkomne til at lægge vejen forbi, tage en snak med havefolket eller bare nyde det grønne. Mange benytter lejligheden til at få en kop kaffe eller en øl.

»Der er et par ledige haver i foreningen, og man er velkommen til at skrive sig på venteliste. I øjeblikket koster det 1.200 kroner at leje en have,« fortæller Claus Bertelsen.