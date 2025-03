Fuldt hus til bogpræsentation i Havnepakhuset

Forskningsbog om Amagers kulturhistorie blev lanceret foran 75 fremmødte.

Der var stor interesse for Museum Amagers nyeste bogudgivelse. Foto: Thomas Mose.

Der var ikke en ledig stol i Dragør Besøgscenter, da bogen Amager – bønder, søfolk, egnsdragt blev præsenteret tirsdag eftermiddag. Omkring 75 gæster var mødt op i Havnepakhuset for at høre nærmere om udgivelsen og købe bogen til en introduktionspris.

Bogen er en forskningsantologi med ni fagfællebedømte artikler om Amagers historie og kultur. Bag artiklerne står både interne og eksterne kræfter. De to museumsinspektører Camilla Cziffery Nielsen og Christian Aagaard fra Museum Amager er blandt forfatterne, ligesom museumsleder Søren Mentz og seks eksterne forskere har bidraget.

Museumslederen indledte arrangementet med at byde velkommen og takke de mange, der har været med til at gøre udgivelsen mulig. Det gjaldt både forfatterne, Museum Amagers bestyrelse og de lokale museumsforeninger.

Mange af gæsterne benyttede sig af Museum Amagers tilbud og fik bogen med hjem. Foto: Thomas Mose.

Støttet af arvemidler

Under præsentationen blev det også fremhævet, at bogen er udgivet med økonomisk støtte fra to donationer. Arv fra Leise Blaes Schmidt og Jan Dirch Zibrandtsen har muliggjort både bogens udgivelse og andre projekter på Museum Amager.

Leise Blaes Schmidts midler har blandt andet bidraget til renovering af Dragør Museum og det lokale, præsentationen fandt sted i. Jan Dirch Zibrandtsens donation skal bruges til at istandsætte vægmalerier i Tømmerupstuen på Amagermuseet og til renovering af Lodsbygningen og Lodsmuseet.

Efter Søren Mentz’ introduktion tog Henrik Sebro fra Forlaget Nord Academic over. Forlaget, der er en del af Gads Forlag, står for udgivelsen af antologien.

Christian Aagaard fortæller, hvordan graffiti på et bræt blev en del af en bog. Foto: Thomas Mose.

Fra graffiti til forskning

To af de lokale forfattere afsluttede præsentationen med korte oplæg om deres bidrag til bogen. Christian Aagaard fortalte om, hvordan en lille genstand blev til en hel artikel.

For nogle år siden modtog Museum Amager et træbræt fra en gård i Store Magleby. Overfladen var dækket af graffiti, og efter grundig undersøgelse blev det fastslået, at en soldat fra sikringsstyrken havde tegnet på brættet under sin udstationering på Amager under Første Verdenskrig. Den soldat viste sig at være bagersvend.

»Soldaten havde nok ikke forestillet sig, at det bræt, han tegnede på, ville ende på museum og i en bog,« fortalte Christian Aagaard.

Camilla Cziffery Nielsen rundede præsentationen af med at fortælle om sin forskning i amagerdragtens historie og kulturelle betydning. Hun bidrager med en artikel i bogen, der går i dybden med denne del af Amagers kulturarv.

Arrangementet blev afsluttet med, at flere af de fremmødte benyttede lejligheden til at købe bogen og få en snak med forfatterne.

Der var mulighed for at få signeret bøgerne. Her er det Camilla Cziffery Nielsen, der er i gang. Foto: Thomas Mose.

Efter talerne kunne gæsterne få en snak med forfatterne til bogen. Foto: Thomas Mose.

Henrik Sebro fra Forlaget Nord Academic holder tale. Foto: Thomas Mose.