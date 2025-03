Gør en forskel for naturen

Vær med til at samle affald ind med Naturvogterne den 6. april.

Affaldsindsamling kan være sjovt og lærerigt for alle aldre – og en kæmpe hjælp for naturen. Arkivfoto.

116 ton affald. Så meget blev der sidste år samlet ind på en uge i naturen og på gader og stræder, da Danmarks Naturfredningsforening holdt deres årlige affaldsindsamling.

Vil du være med til at slå den rekord i år, kan du melde dig som affaldsindsamler for Naturvogterne i Dragør, der traditionen tro er en del af indsamlingen. Du skal blot møde op ved Gabriel Jensens Traktørsted søndag den 6. april klokken 10, og så kan du være med til at samle affald ind i et par timer.

Naturvogterne har i øvrigt planlagt en quiz til børnene, hvor de skal finde planter og dyr i naturen, så de kan lære mere om naturen, samtidig med at de samler affald.

Affaldsindsamlingen kan altså være en opgave, som hele familien kan samles om.