Nedladende holdning

Endelig sprang Morten Dreyer ud som en ægte Dragør-snob, der ikke vil slås i hartkorn med Tårnby-borgere, som han fortæller os stort set bor i kedelige arbejderboliger og er kulturløse. (Læs indlægget »Sammenlægning med Tårnby« her, red.)

Men Tårnbys borgere er forhåbentlig hårdhudede nok, trods hans nedladende holdning til vores nabokommune, til i det forpligtende samarbejde at hjælpe Dragør på områder, hvor vi ikke slår til.

Nu har vi lige fået nyt lys i tunnelen. Hvem betalte det? Ja, det gjorde Tårnby, fordi de ejer den.

Jeg håber ikke, at Morten Dreyers nedladende kommentarer får Tårnby til at lukke tunnelen, som kræver vedligeholdelse på 17 millioner kroner nu. Tårnby har jo overhovedet ikke noget at bruge den tunnel til.

Med venlig hilsen

Carsten Olesen

Dr. Dichs Plads 1A