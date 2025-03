Nye danskere fejret på rådhuset

Fire personer fra Irak, Ukraine, Storbritannien og Polen blev mandag danske statsborgere.

Fra venstre er det Kawther Kathem Hussain, Iryna Kushnir, borgmester Kenneth Gøtterup, Kevin Warwick Southwell og Bartosz Janas. Foto: Dragør Kommune.

Mandag den 24. marts blev en særlig dag for fire borgere i Dragør. Under blå himmel og med flaget hejst foran rådhuset deltog de i grundlovsceremonien – det sidste skridt på vejen mod at blive danske statsborgere.

De fire personer kommer oprindeligt fra Irak, Ukraine, Storbritannien og Polen. Med deres familier og venner ved deres side mødte de op på Dragør Rådhus, hvor borgmester Kenneth Gøtterup tog imod dem i forhallen.

Ceremonien begyndte med en tale fra borgmesteren, hvorefter de formelle dokumenter blev underskrevet.

Det hele kulminerede i det symbolske håndtryk mellem borgmesteren og hver af de fire deltagere, der herefter officielt kunne kalde sig danske statsborgere.

Smil og klapsalver

Begivenheden blev markeret med både klapsalver og hurraråb fra de fremmødte gæster, og der var tydelig glæde og stolthed hos både de nye statsborgere og deres familier.

Som et minde om dagen modtog hver af dem Trap Danmarks bog om Dragør Kommune.

Næste grundlovsceremoni i Dragør finder sted til efteråret.