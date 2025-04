400 til sidste borgermøde om fjernvarme

Det tredje og sidste borgermøde bød på ekspertviden og rådgivning om fjernvarme.

Borgmester Kenneth Gøtterup, der her ses ved det tredje og sidste borgermøde om fjernvarme i Hollænderhallen, må vente til 1. juni med at finde ud af, om Dragørs borgere bakker op om den fjernvarmeudrulning, kommunalbestyrelsen anbefaler. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Interessen for at vide mere om fjernvarme, inden man tager stilling, har været kæmpestor. De første to borgermøder, som kommunen holdt, blev fuldt bookede med 450 tilmeldte til hver. Og mandag aften var der 400 fremmødte til det foreløbigt sidste borgermøde om fjernvarme.

Spørgelysten til oplægsholderne, der blandt andet talte energiplanlægger og professor ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen og kunderådgiver fra Dragør Fjernvarmen, Torben Stærgaard, var stor.

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) gav udtryk for, at han var glad for den store interesse og de mange spørgsmål, da situationen i Dragør er speciel af mange årsager.

»Tårnby vil fortsætte deres fjernvarmeudrulning på Vestamager uden om os, hvis vi siger nej nu. Og de beregninger, vi kender i dag, viser, at det derfor ikke vil være rentabelt for Dragør at udrulle fjernvarmen senere. Derfor skal vi også være bevidste om, at det valg, vi træffer nu, ikke bare har betydning for os, men for kommende generationer. Når det er sagt, så er det op til hver enkelt at tage stilling, og vi respekterer det, uanset hvad man vælger. Vi ønsker bare, at valget bliver truffet på et oplyst grundlag, og det håber vi, borgermødet kan være med til at sikre,« lød det blandt andet fra borgmesteren.