Vi har modtaget:

Digeproblematikken i Dragør

Sikring af vores kyst mod stormflod, stigende grundvand og kraftig regn har absolut højeste prioritet.

Et dige på land i tæt bebyggelse vil uden tvivl – som set på Nordstranden – føre til, at grundvandsstigninger og kraftig regn i kombination omdanner området bag diget til et badekar. Vandet kan ikke løbe af til havet.

Lave diger med havudsigt vil ikke kunne holde, når stormfloden kommer. Man taler om 100-årshændelser, som om de ikke kunne ske i morgen. Naivt, siger jeg.

I 2017 stod vandet op til Dragør Strandhotel, men der var ingen vind og ej stormflod. Det var bare trykket fra øst, der pressede vandet op. Hvis der havde været stormflod oveni, som sidst ved Sydvestpynten, hvor det gik galt, ville hele Nordstranden, den gamle by og mange flere huse have stået under vand.

Diget brast på sydsiden under den seneste storm, og vandet oversvømmede huse. Takket været kommunens hurtige respons blev der dog pumpet så meget vand væk som muligt. Her var der tale om mere end en 100-årshændelse.

Derfor er den eneste logiske mulighed, at der bygges høje diger ude i vandet, hvilket dog kun kan lade sig gøre, hvis staten ønsker, at Dragør fortsætter med at eksistere.

Vores borgmester har brugt mange ressourcer på at arbejde for en statslig løsning, der skal forhindre, at Dragør bliver afskåret af et højt dige bag byen.

Jeg har selv deltaget i Forsikring & Pensions årsmøde i 2024, hvor vores borgmester har stået på podiet sammen med politikere fra borgen for at pointere vigtigheden af, at Dragør ikke lades i stikken.

Det skal understreges, at debat om højde og havudsigt absolut bør lægges på hylden. Vi skal ene og alene sikre vores hjem og undgå at blive stavnsbundet, fordi forsikringsselskaber ikke ønsker at forsikre vores boliger, som det er sket flere steder i Danmark, hvor huse stod under vand. Det vil være katastrofalt for os alle i Dragør, hvis huspriserne styrtdykkede, og vi ville stå tilbage med en milliardudgift til etablering af diger.

Der er også Natura 2000, som pålægger kommunen store udfordringer, som uden staten slet ikke kan løses.

Derfor er det strengt nødvendigt, at vi alle i kommunen står sammen i stede for at bekrige hinanden på Facebook, kalde hinanden navne og fremsætte udokumenterede påstande.

Naturen er ligeglad med os mennesker, vores huse, biler og værdier. Den regerer, som den vil – og det kan koste os alle dyrt, hvis vi ikke kæmper for vores hjem.

Med venlig hilsen

Thomas Krebs

Strandlinien 31