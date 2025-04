Gåtur med mening

Kræftens Bekæmpelse holder landsindsamling søndag den 6. april – også i Dragør.

Søndag den 6. april afholder Kræftens Bekæmpelse den årlige landsindsamling. Foto: Kræftens Bekæmpelse.

På søndag den 6. april går frivillige indsamlere fra dør til dør i hele landet, også i Dragør. Formålet er at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelses arbejde med at forebygge, behandle og lindre kræft – og ikke mindst støtte de mange danskere, der lever med eller efter en kræftdiagnose.

Ifølge Sundhedsdatastyrelsens nyeste rapport lever 396.775 mennesker i Danmark med eller efter en kræftsygdom. Det er 11.134 flere end året før og det højeste antal nogensinde.

Men selvom mange i dag overlever kræft, stopper udfordringerne ikke nødvendigvis her. Mange oplever senfølger som smerter, træthed og problemer med hukommelsen – gener, der påvirker hverdagen, arbejdslivet og familielivet.

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at næsten 70 procent af kræftpatienterne oplever senfølger, og cirka tre ud af fire føler ikke, at de har fået den nødvendige hjælp.

Forskning og fællesskab

Derfor er der stadig brug for mere forskning og bedre støtte til både patienter og pårørende, understreger Benny Brandt-Jensen, der er indsamlingsleder i Dragør:

»Det er fantastisk, at flere i dag lever videre mange år efter en kræftdiagnose. Men der er brug for at sikre bedre hjælp til dem, der døjer med senfølger. Det kræver mere forskning at finde bedre måder at forebygge, helbrede kræft og afhjælpe senfølger. Derfor håber jeg på, at rigtig mange også i år har lyst til at samle ind til kræftsagen,« forklarer Benny Brandt-Jensen.

Indsamlingen foregår som en gåtur på to til tre timer, hvor deltagerne ringer på døre og samler penge ind. Man kan gå alene eller tage familien eller venner med. Alle kan være med, også børn og unge – dog med enkelte alderskrav: unge under 18 år skal gå to og to, og børn under 13 skal følges med en voksen.

Lokal opbakning i Dragør

Også i Dragør er der allerede mange, der har meldt sig som indsamlere, men der er stadig ledige ruter. Benny Brandt-Jensen håber, at flere vil tage et par timer ud af søndagen og være med:

»Det er fantastisk, hvor meget vi kan gøre for kræftramte, når vi løfter i flok. Jeg er glad og stolt over, at så mange hiver et par timer ud af kalenderen for at gå en tur med mening og støtte en vigtig sag. Jeg håber på at se en masse nye ansigter blandt indsamlerne i år,« siger Benny Brandt-Jensen.

Sidste år deltog omkring 15.000 frivillige i hele landet og samlede tilsammen over 35 millioner kroner ind. Pengene gik til forskning, forebyggelse og støtte til kræftramte og deres familier.

Kræftens Bekæmpelse opfordrer borgerne i Dragør til at tage godt imod indsamlerne, når de ringer på dørene på søndag. Deres gåtur gør en reel forskel for tusindvis af danskere.