Sejr, smerte og rødt kort i forårsåbneren

Dragør Boldklub tog tre vigtige point i en dramatisk 2–1-kamp mod PI Fodbold – og viste ny vilje efter vinterpausen.

Debutanten Daniel Graae (længst til venstre) og Julius Krüger i nærkamp. Foto: Henrik Rosschou.

Dragør Boldklub (DB) skød efter en lang vinterpause lørdag den 29. marts gang i forårsturneringen i københavnsserien.

Første modstander var PI Fodbold, der kom på besøg i Dragør. Da opvisningsbanen ikke var helt klar til kamp, blev kampen spillet på en nydelig bane op mod Kirkevej.

Efterårets kampe bød på en del nedture for DB, som måtte overvintre sidst i rækken.

Dagens kamp gav vigtige tre point til Dragør-mandskabet og selvtillid til næste kamp.

I startelleveren var der debut til Daniel Graae, som har gjort en god figur i vinterens træningskampene – og igen i lørdagens kamp mod PI Fodbold.

DB startede stærkt

Kampen var knap to minutter gammel, da DB fik spillet sig frem til første målchance på afslutning af Kasper Walker. Walker blev spillet frem i venstreside og søgte ind i PI-feltet, hvor han afsluttede. Målmanden fik blokeret afslutningen, og bolden gik i spil. Victor Dyhl fik kontrol over bolden i højresiden. Han sendte bolden retur i feltet, hvor Walker var på plads. Hovedstødsafslutningen var dog ikke præcis – og PI Fodbold fik ryddet op.

Næste farlige DB-afslutning kom efter syv minutter, hvor Victor Dyhl midt foran mål afsluttede forbi højre stolpe.

DB pressede PI Fodbold tilbage og skabte flere chancer, som dog ikke blev udnyttet til fulde.

1–0-målet kom af en veloplagt Kasper Walker efter 18 minutters spil på mål. Målet kom efter et PI-angreb, hvor de var tæt på en scoring. PI Fodbold fik brudt DB’s opspil midt på banen trods en hårdt kæmpende Jonathan Bligaard. PI Fodbold førte bolden op i højreside. Et indlæg var tæt på at overliste Frederik Felland i DB-målet, men han fik på utrolig vis ram på bolden og sat den i spil igen. I venstresiden stod Mads Lund klar. Han spillede videre til Mathias Rahbek, som hurtigt så Kasper Walkers position helt fremme på banen. Walker førte bolden ind i feltet, trak lidt ind mod midten og afsluttede diagonalt imod det lange hjørne til 1–0-scoring. Kæmpe jubel på trænerbænken og blandt de cirka 60 tilskuere, der havde fundet vej til dagens kamp.

Frederik Felland i samarbejde med overliggeren. Foto: Henrik Rosschou.

Hårdt spil og frustration

Målet vækkede PI Fodbold, og kun to minutter efter var de tæt på at udligne. Bolden blev hurtigt rullet op på DB’s banehalvdel. Fra venstresiden havde en PI-spiller heldet til at drible ind i DB-feltet. Om det, der skete efterfølgende, var en afslutning eller et indlæg, er uklart, men bolden havnede hos en PI-spiller på midten. Felland i målet blev overlistet, men Tobias Oppermann fik sat sidste fod på afslutningen, og bolden røg ud af kommunen.

Det var, som om PI Fodbold fik bedre fat i hjemmeholdet, og DB-angrebene blev færre og ikke så effektive som i de første 20 minutter. Spillet udviklede sig også negativt med mange og hårde frispark, som dommeren tillod.

Efter en halv times spil var DB i angreb. PI-spillerne kæmpede hårdt for at forhindre hjemmeholdet i at komme i gang. Først var det Mathias Rahbek, der blev nedlagt, uden dommeren greb ind. Næste mand var Hector Uhl, men heller ikke han fik opmærksomhed fra dommeren. Først da Tobias Hjorth blev nedlagt tæt på feltet, fløjtede dommeren for frispark til DB. Mathias Rahbek tog sig af frisparket – som desværre gik lige i muren.

PI Fodbold fik udlignet til 1–1 efter 35 minutter. DB-spillerne følte sig igen bortdømt, da en PI-spillers bens var i hovedhøjde med en DB-forsvarsspillers. Spillet fik lov at fortsætte og resulterede i en scoring til PI Fodbold.

Det var PI Fodbold, der sluttede første halvleg bedst, og igen havde DB svært ved at udnytte de chancer, de spiller sig frem til.

Til anden halvleg skiftede DB Hector Uhl og Daniel Graae ud. Ind kom Tobias Hjorth og Nikolaj Strandby.

Efter at der i pausen var både snak spillerne imellem og formaning fra trænerbænken om at undgå kort, skete skete alligevel. Kun to minutter efter at dommeren havde sat anden halvleg i gang, fik Julius Krüger det røde kort. Krüger bliver sat af i en løbeduel, og han hev fat i modspillerens trøje. PI-spilleren faldt lige uden for DB-feltet, og dommeren dømte frispark og præsenterede Julius Krüger for et rødt kort. Frisparket blev sendt uden om muren, men i målet var Frederik Felland klar. I fuld længde viftede bolden tilbage i spil. Endnu en fantastisk redning af Felland!

Julius Krüger vinder en hovedstødsduel. Foto: Henrik Rosschou.

Skader og hårde tacklinger

Knap ti minutter inde i anden halvleg blev DB hårdt ramt af skader. Første fik Kasper Walker en stempling på knæet, og efterfølgende var det Nikolaj Strandby, der blev behandlet for hårdt. Dommeren overså begge voldsomme situationer, som burde have givet frispark og rødt kort, hvis dommeren havde fortsat den hårde linje, der gav udvisning til Krüger. Desværre blev Strandby alvorligt skadet. Han blev erstattet af Daniel Graae, som ikke fik lang tids pause på bænken.

DB kom foran 2–1 på et straffespark, der blev sat ind af DB’s anfører Tobias Damkær. Straffesparket kom efter opspillet i DB’s højreside. Victor Dyhl kastede et indkast til Damkær. Han sendte hurtigt bolden tilbage til Dyhl, som søgte ind PI Fodbolds straffesparksfelt. En PI-spiller kom for sent og spændte ben. Straffe! Tobias Damkær satte en sikker inderside på bolden til 2–1.

Resten af kampen var en noget uskøn affære. PI-spilleren fik to gule Kort – et for hårdt frispark på Tobias Hjorth samt et frispark på Kasper Walker.

DB-holdet fik ikke det optimale ud af anden halvleg, men de kunne alligevel trække sig ud af kampen med en vigtig sejr.

Fortsat nederst

Sejren over PI Fodbold sender ikke DB væk fra sidstepladsen i københavnsserien, og der er fortsat to point op til Fremad Valby i sikkerhed over nedrykningsstregen.

Frem 2 og Husum BK tog allerede hul på forårets kampe tirsdag den 25. marts. Her blev det Frem 2, der trak det længste strå i kampen, der sluttede 5–0 til hjemmeholdet.

Topholdet Skovshoved IF fortsatte den fine form fra efteråret med en 4–1-sejr på udebane over B1960.

FB trak sig sejrrigt ud af kampen mod FA2000 (2), og de holder dermed fast i andenpladsen i københavnsserien.

To af DB’s direkte konkurrenter i bunden af københavnsserien kom godt fra start. KFUM vandt 4–0 over Vigerslev BK og Fremad Valby slog Union 5–3.

Der var nederlag til Kastrup BK, der tabte til gæsterne fra NB Bornholm. Kampen sluttede 2–4.

Nikolaj Strandby (til venster) sammen med Daniel Graae, der debuterede i DB-trøjen. Foto: Henrik Rosschou. Kampen blev vundet på mål af Kasper Walker (til venstre) og Tobias Damkær. Foto: Henrik Rosschou.

Kommende kampe Dragør Boldklub spiller mod KFUM på hjemmebane lørdag den 5. april klokken 12.