Vi har modtaget:

Så trak Venstre en kanin op af hatten

Siden borgmesterens planer om etableringen af Erhvervsområde Nord – et 170.000 kvadratmeter stort græsareal beliggende mellem Ryvej, Ndr. Dragørvej og A.P. Møllers Allé – blev offentliggjort i marts 2024, har mange borgere igen og igen efterlyst en analyse af, om der overhovedet ville være behov for et så stort erhvervsområde, samt et økonomisk overslag over nettoeffekten for Dragør Kommune.

Støttet af Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne har Det Konservative Folkeparti gang på gang afvist at udarbejde en behovsanalyse og et overslag.

Den eneste egentlige begrundelse, vi hidtil har hørt, er, at borgmesteren »ikke ville være på forkant«, og at vi må tro på, at erhvervsudviklingen vil skabe væksten. »Markedet vil vise behovet,« som det er blevet udtrykt.

Et projektforslag fra den amerikanske logistikinvestor Mileway, ejet af Blackstone med det noget blakkede ry, om opførelsen af to store logistik- og lagerbygninger blev efterfølgende erstattet af et forslag om otte mindre bygninger, hver med egen lastvognsrampe – et projekt, der heller ikke blev godkendt af kommunen. Men hele arealet skulle partout udnyttes maksimalt.

Den 6. november 2024 bragte Dragør Nyt overskriften: »Kun små virksomheder må flytte ind på nyt erhvervsområde.« I artiklen blev det fremhævet, at »kommunen kommer højst til at tillade virksomheder i miljøklasse 3«. Kun mindre håndværksvirksomheder og lettere produktion må etableres i området, og der ønskes kun virksomheder med et begrænset behov for tung trafik til og fra området – en beslutning, der blev modtaget ganske positivt af mange beboere, der havde frygtet tung lastvognstrafik døgnet rundt.

Søren Hvalsø, der i sin tid tog initiativet til den eksisterende 80.000 kvadratmeter store erhvervsbebyggelse på A.P. Møllers Allé, mente på mødet den 14. november 2024 (møde mellem politikere og grundejerforeninger, red.), at der måske ville være behov for yderligere maksimum 40.000 kvadratmeter erhvervsareal – en størrelse, der bedre hænger sammen med kommunalbestyrelsens erklærede formål.

Mileway – viser det sig – har imidlertid ikke opgivet deres planer for området.

Dragør Kommune faciliterer i denne sammenhæng det ene møde efter det andet med repræsentanter for Mileway, Arkition (arkitekter), Colliers (developer), Sweco (arkitekter, byplanlæggere) og det ægtepar, der ejer arealet.

Det forekommer en, at der hos Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Moderaterne og Venstre samt i forvaltningen er en udtalt velvilje til at understøtte lodsejerne i deres salgsbestræbelser.

Så sent som den 5. marts blev endnu et møde afholdt, som sluttede med et tilbud til Dragør Kommune fra Mileway og Sweco om at udarbejde en redegørelse for efterspørgslen på erhvervslokaler til mindre erhverv. Mere bliver det beklageligvis nok heller ikke til i henseende til en behovsanalyse.

I Dragør Nyt den 19. marts trækker Helle Barth fra Venstre – sent i hele forløbet – en kanin op af hatten med konstateringen af, at det pågældende areal er privat ejet, og at Dragør Kommune alene kan bestemme, hvad der kan og ikke kan opføres på det store grundareal, styret ved de såkaldte hjørneflag (læs artiklen her, red.).

Så kan man spørge sig selv, hvori det rimelige ligger, at samtlige skatteborgere i Dragør Kommune skal deltage i at bekoste det kæmpe forbrug af forvaltningstimer, der allerede har fundet sted og fortsat må forventes at blive brugt.

Vi får at se, hvis Mileway formår at gennemføre købet af hele arealet, hvordan de tænker sig at opfylde betingelsen om maksimalt miljøklasse 3 og begrænset tung trafik. Dragør Kommune har den 21. februar på Mileways foranledning udarbejdet et notat vedrørende miljøklassificering af virksomheder.

Den ansøgende virksomhed bedømmes på i alt seks faktorer, og notatet synes i betydeligt omfang at lægge op til, at det vil være forvaltningen, der helt subjektivt skønner, hvilken miljøklasse virksomheden skal indplaceres i.

Mileway kan muligvis opfylde betingelserne for miljøklassificering 2 eller 3 på ansøgningstidspunktet – men hvem holder øje med, at virksomhedens aktiviteter rent faktisk forbliver på det stadie? Og hvem skrider i givet fald ind, hvis den pågældende virksomheds aktiviteter ændrer sig på en sådan måde, at der ikke længere er grundlag for den oprindeligt godkendte klassificering og derfor er blevet ulovlig?

Man kan frygte, at området blot vil blive anvendt som basis for vognmandsforretningers fragt- og lagervirksomhed til benefice – ikke for Dragør, men alene for naboen mod nord, Københavns Lufthavn. Det ville være fuldstændigt utilgiveligt.

Denne sag vedrører alle borgere i Dragør. Derfor burde hele projektet afvente kommunalvalget i november, så borgerne har mulighed for at give deres stilling til projektet til kende, inden den nye kommunalbestyrelse træffer de endelige beslutninger om Erhvervsområde Nord.

Med venlig hilsen

Gert Martin Kristensen

Ryvej 17