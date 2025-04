Dokumentation: Sådan kan en SAVE-registrering se ud

Dragørs gamle rådhus er som den eneste bygning i kommunen blevet registreret med SAVE-metoden.

Dragør gamle rådhus på Stationsvej er som den eneste bygning i kommunen blevet SAVE-registreret. Foto: Tim Panduro.

Selvom Dragør ikke har SAVE-registreret sine bygninger, besluttede kommunalbestyrelsen i 2023 at lave en enkelt undtagelse. Derfor kan vi her vise, hvad der typisk kigges på, når der laves en SAVE-undersøgelse.



Det drejer sig om Dragørs tidligere rådhus på Stationsvej 5, der har en høj bevaringsværdi på SAVE-skalaen, som strækker sig fra 1 til 9. Et lavt tal betyder høj bevaringsværdi.

Dragørs gamle rådhus, Stationsvej 5, er tegnet af arkitekt Christian Christensen. Det er opført i 1914 og udvidet i 1930erne mod øst/haven.

Arkitektonisk værdi: 2

Bygningen har en markant beliggenhed på Stationsvej over for stationsbygningen fra 1907, som rådhuset i sit udtryk kan være delvist inspireret af.

Bygningen er opført på en kampestenssokkel og med facader i blank, rød mur og røde vingetegl på saddeltaget. Bygningsdele- og detaljer er udført i gode materialer og gedigent håndværk. Bygningen er velproportioneret, hvor de livlige facadeelementer indgår i en afbalanceret komposition. Facaderne fremstår overvejende symmetriske med bygningsdetaljer i mursten, sandsten og træ. Herunder kan fremhæves den karakteristiske rundbuefrise i gesimsen (italiensk renæssancetræk), gavlens mønstermurværk mod taget, det karakteristiske indgangsparti og ikke mindst det lokalkarakteristiske præg med kikkenborg på taget og relieffet med sejlskib i gavlen.

Kulturhistorisk værdi: 2

Rådhusets arkitekt, Christian Christensen, har tegnet flere villaer på Nordstranden samt Dragør Alderdomshjem i 1911, der er omfattet af den bevarende Lokalplan 25.

Da udstykningerne nord og syd for Dragør gamle bydel i begyndelsen af 1900-tallet gav kommunen mere arbejde, voksede behovet for et større rådhus, og arkitekten blev bedt om at tegne et standsmæssigt hus til kommunalbestyrelsen.

Rådhuset har flere lokalkarakteristiske bygningsdetaljer – herunder en kikkenborg på taget, dog kun til pynt, og relieffet i gavlen med et sejlskib, der afspejler Dragørs gamle byvåben.

Miljømæssig værdi: 2

Det gavlvendte hus har en markant beliggenhed med hovedindgangen ud mod Stationsvej og lige over for Dragørs gamle stationsbygning fra 1907.

Originalitet: 2

Rådhuset står i det ydre stort set originalt og i overensstemmelse med bygningstegningerne fra 1913 og med tilbygning af samme arkitekt fra 1930erne. Den i nyere tid tilbyggede forbindelsesgang til huset på Stationsvej 7 fremstår dog fremmedartet for bygningen.

Tilstand: 3

Huset er overordnet set i god stand med enkelte sætningsskader over vinduer. Vinduerne trænger til malerbehandling, og indgangspartiet med overdækning trænger til istandsættelse. Gelænder i smedejern ved trappen til hovedindgangen har sluppet murværket, og trappepostament i sandsten er revnet. Trappen er planlagt istandsat.

Konklusion – samlet bevaringsværdi: 2

Dragørs gamle Rådhus, Stationsvej 5, fremstår overordnet set som et meget velbevaret eksempel på en administrationsbygning i Dragør i historicistisk stil udført i gedigent håndværk af holdbare, traditionelle materialer som tegl, træ og smedejern og med sandstensdetaljer.

Bygningen er velproportioneret, hovedsageligt med symmetrisk opbyggede facader og livlige bygningsdetaljer. Herunder har flere bygningsdetaljer et lokalt præg. Vinduer samt øvrige bygningsdele i træ fremstår slidte, men bygningen er generelt set i god stand.

Rådhuset udgør en vigtig del af fortællingen om Dragør Kommunes udvikling i begyndelsen af 1900-tallet og har en høj bevaringsværdi. Hertil er rådhuset også i det indre velbevaret.