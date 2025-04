Fjernvarmeudstilling på havnen

Ny udstilling skal informere borgere om varmevalg i Dragør.

På udstillingen på havnen kan man få mere information om fjernvarme. Foto: Dragør Kommune.

En ny udstilling på Dragør Havn skal gøre det lettere for borgere at forstå, hvad fjernvarme indebærer. Det skriver Dragør Kommune i en pressemeddelelse.

Udstillingen er blevet opstillet op til weekenden med hjælp fra Vej og Gartner og indgår i en informationskampagne, hvor både borgere, boligforeninger og virksomheder skal tage stilling til fremtidens varmeforsyning i kommunen.

Kommunen oplyser, at der allerede er afholdt borgermøder, og at Dragør Fjernvarme har deltaget i flere pop op-arrangementer. Udstillingen på havnen er endnu en mulighed for at blive informeret. Her kan man blandt andet se en fjernvarmeunit i fuld størrelse.

Fakta og udstyr

Ifølge Dragør Kommune kan man på udstillingen få indblik i, hvordan fjernvarme fungerer, hvad det betyder for ens bolig, og hvordan økonomien i løsningen hænger sammen.

Derudover er der information om en såkaldt tryghedsordning, som skal sikre, at borgerne har en midlertidig løsning, indtil fjernvarmen eventuelt bliver tilgængelig.

Udstillingen er åben frem til søndag den 1. juni.

I pressemeddelelsen oplyser kommunen også, at Dragør Fjernvarmes kunderådgivere vil være til stede flere steder i byen i løbet af april. Her kan interesserede borgere få svar på spørgsmål og få en kop kaffe i samme omgang. Det gælder blandt andet ved Netto i Store Magleby og på Magleby Torv.