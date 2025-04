Klage over udsigt førte til træfældning

Dragør Kommune oplyser, at træet alligevel skulle have været fældet på et tidspunkt som led i naturplejen. Foto: Thomas Mose.

Et mirabeltræ på strandengen ud for Søvang blev i den forgangne uge fældet, efter at en beboer havde klaget over, at det stod i vejen for vedkommendes udsigt.

Træfældningen skete efter henvendelsen, men træet skulle alligevel have været fældet på et tidspunkt som led i naturplejen, hedder det i en nyhed, som Dragør Kommune lagde på sin hjemmeside, efter at Dragør Nyt havde henvendt sig for at få en kommentar oven på en læserhenvendelse om træfældningen.

»På baggrund af en konkret faglig vurdering blev det besluttet, at træet kunne fældes, da det var i overensstemmelse med både plejeplanen, fredningen og Natura 2000-retningslinjerne,« skriver kommunen.

»Strækningen ud for Søvang er en del af et fredet område og er samtidig omfattet af Natura 2000-beskyttelse. I dette område har det gennem en årrække været praksis at udtynde bevoksningen for at understøtte de naturmæssige værdier,« hedder det videre på hjemmesiden, hvor det også påpeges, at »Dragør Kommunes plejeplan for kystområdet Sydamager 2024–2028 er i overensstemmelse med de fastsatte mål for naturtilstanden i Miljøstyrelsens Natura 2000-plan. Derfor kan naturplejetiltag som for eksempel at fjerne enkeltstående træer gennemføres uden forudgående godkendelse, når de er i overensstemmelse med plejeplanens formål«.

Alligevel førte fældningen til en del nabohenvendelser – både til kommunen og altså til Dragør Nyt.

»Vi værdsætter engagementet og de input, vi har modtaget fra lokalsamfundet,« siger Jesper Horn Larsen, chef for Center for Plan, Teknik og Erhverv.

»Vi forstår, at træet har været en del af landskabet for mange borgere, og vi respekterer de følelser, det vækker, at mirabeltræet nu er væk. Det kan tage tid at vænne sig til forstrandens forandrede udseende. Beslutningen er truffet ud fra en faglig vurdering med hensyn til strandengarealet, og vi anerkender, at der kan være forskellige meninger om den,« lyder det fra Jesper Horn Larsen.