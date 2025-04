Vi har modtaget:

Vi har gode skoler i Dragør

Vores børn fortjener det bedste.

I Dragør kan vi være stolte af vores folkeskoler. Ikke kun fordi vi har tre veldrevne og velfungerende skoler med dygtige medarbejdere, men også fordi resultaterne taler deres tydelige sprog: En opgørelse fra 2024 viser, at Dragør ligger nummer et blandt alle landets kommuner, når det gælder andelen af elever, der består 9. klasse – med hele 95 procent.

Og i den nyeste undersøgelse af forældretilfredsheden ligger Dragør på en flot fjerdeplads – kun 0,1 point fra førstepladsen.

Et fælles ansvar for fremtiden

Når vi som kommune vælger at arbejde målrettet med økonomistyring og prioritering på skoleområdet, så handler det om at sikre, at vi også fremover har råd til at tilbyde god undervisning og de rette tilbud til børn med særlige behov.

Det er en balancegang – for på den ene side skal der være økonomisk ansvarlighed, og på den anden side skal der være plads til at investere i børnene. Det er derfor vigtigt, at vi gør det klogt og med blik for både kvalitet og fællesskab.

Vi oplever desværre, at især liste T og nogle politikere ofte kritiserer skoleøkonomien i Dragør. Men virkeligheden er, at vores skoleøkonomi overordnet set er god. Det understreger de nyeste analyser, og vi mener derfor, at det er afgørende, at debatten foregår på et oplyst grundlag og med respekt for de reelle tal og forhold.

Økonomi og faglighed skal gå hånd i hånd

De to førnævnte nye analyser fra BDO, bestilt af Dragør Kommune, sætter for første gang en tyk streg under, hvordan økonomien på skoleområdet faktisk hænger sammen. Og det er værd at lytte til konklusionerne.

Rapporterne viser, at vi i Dragør har veldrevne skoler, en høj inklusionsgrad og en skoleøkonomi, som overordnet set er veldisponeret. Men de viser også, at der er behov for justeringer – særligt på specialområdet.

Samtidig bekræfter analyserne, at vi bruger færre penge per elev end næsten alle andre kommuner. Ifølge KL’s kend din kommune-opgørelse ligger Dragør som nummer 95 ud af 98 kommuner, når det kommer til udgifter per skolebarn.

Men det billede er mere nuanceret, end det umiddelbart ser ud. Tallene fra KL tager nemlig ikke højde for forskelle i struktur, organisering og lokale forhold.

Når vi sammenligner os med kommuner, der har mange små landsbyskoler eller en høj andel af elever i privatskoler, giver det et skævt billede. Ser man på de faktiske forhold, burde Dragør snarere ligge omkring nummer 84 – stadig effektivt, men ikke blandt de laveste.

Der er gode grunde til, at vores skoleområde ser billigere ud: Vi har stort set alle børn i kommunen gående i vores egne tre folkeskoler – og to af dem er store skoler, som giver klare stordriftsfordele. Det adskiller os fra kommuner med mange mindre skoler, hvor udgiften per elev automatisk bliver højere.

Samtidig har Dragør Kommune et meget højt inklusionstal, hvilket også er med til at bringe den samlede omkostning per elev ned.

Analysen viser desuden, at Dragør – sammenlignet med andre lignende kommuner – har tildelt midler nok til den almene skole, så den kan håndtere vores høje inklusionsgrad.

Fokus og ansvarlighed på specialområdet

En væsentlig del af BDO’s konklusion handler om specialundervisningsområdet. Rapporterne viser, at Dragør har for mange børn i dyre eksterne specialtilbud – blandt andet i dagbehandling, hvor vi har fem gange så mange børn som sammenlignelige kommuner. Det er hverken fagligt forsvarligt eller økonomisk bæredygtigt.

BDO peger på, at Dragør bør styrke egne specialtilbud, så flere børn kan rummes lokalt. Det vil både give bedre kvalitet, lavere transportudgifter og mulighed for på sigt at tiltrække elever fra andre kommuner.

Samtidig viser analyserne, at vores nye interne specialklasser er en god og nødvendig investering.

Det handler ikke om at spare, men om at sikre, at vi bruger pengene, hvor de gør størst forskel. Hvis vi ikke styrker styringen på specialområdet, risikerer vi, at udgifterne stiger yderligere. Fra 2019 til 2024 er udgifterne til eksterne skoletilbud steget med over otte millioner kroner i Dragør. Det er ikke holdbart på sigt uden at gå på kompromis med velfærden andre steder.

En fælles investering i børnene

Vi tror på, at investeringer i børns læring, trivsel og udvikling er en af de vigtigste og mest langsigtede investeringer, vi som samfund kan foretage. Derfor ønsker vi fortsat at prioritere vores skoler og det specialiserede børneområde – men det skal ske klogt, balanceret og med respekt for både børnene, medarbejderne og økonomien.

På alle kommunens områder – også på velfærdsområderne – er det nødvendigt, at vi har fokus på god økonomistyring.

Det gælder ikke mindst på skoleområdet, hvor beslutninger skal træffes på et oplyst og realistisk grundlag. Derfor ser vi frem til, at skolebestyrelserne bliver inddraget i arbejdet med BDO-rapporterne, så vi sammen kan skabe en fælles viden og forståelse for den økonomiske virkelighed og de nødvendige prioriteringer.

For kun sådan sikrer vi, at Dragør også i fremtiden kan være en af Danmarks bedste skolekommuner.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, Mia Tang, Martin Wood Petersen, Theis Guldbech, Jan Madsen og Trine Søe

Det Konservativt Folkeparti

Nicolaj Bertel Riber og Ole Hansen

Socialdemokratiet

Helle Barth og Henrik Kjærsvold-Niclasen

Venstre