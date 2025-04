90’er-fest med Lille Lars i Madhuset

Lille Lars spillede op til dans i Madhuset i Dragør, hvor gæsterne fik en aften med 90'er-hits og gode historier.

Foto: TorbenStender.

Lørdag den 29. marts var der dømt 90’er-nostalgi i Madhuset på Kongevejen i Dragør. Her havde det nye spisested inviteret den erfarne radiovært og dj Lille Lars til at stå for aftenens underholdning.

Lille Lars gik på scenen klokken 20 og tog gæsterne med på en musikalsk tidsrejse fyldt med gode historier og nogle af de største hits fra 1990’erne.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Som dj udsteder Lille Lars en »dansegaranti« baseret på mange års erfaring med at få folk på dansegulvet. Foto: TorbenStender

Stemningen fejlede ikke noget, selvom arrangementet ikke var udsolgt – i modsætning til tidligere begivenheder i Madhuset.

»Der var et lille dansegulv, og der blev da også danset lidt,« fortæller Fatime Saiti, som glæder sig over, at gæsterne hyggede sig.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Lille Lars har over 30 års erfaring som radiovært på stationer som The Voice, Radio 100 og Nova FM. Foto: TorbenStender.

Hun oplever generelt stor opbakning til det nye spisested – og får både ros for maden og underholdningen.

»Gæsterne var også glade i lørdags, og det er jo det vigtigste,« siger hun.

Lille Lars spillede og fortalte i omkring to timer, og stemningen var god hele vejen igennem.

Artiklen fortsætter efter billedet.