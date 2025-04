Debat om regnbuebænk har overrasket borgmesterkandidat

Socialdemokraternes forslag om en regnbuemalet bænk har udløst en voldsom debat – det er overraskende, men viser, at der er behov for bænken som et symbol på mangfoldighed, siger partiets borgmesterkandidat Nicolaj Bertel Riber.

Nicolaj Bertel Riber er overrasket over, at debatten om en regnbuemalet bænk kom til at fylde så meget. Arkivfoto.

Et forslag om en regnbuefarvet bænk har skabt stor debat på de sociale medier, efter at blandt andre Dragør Nyt har skrevet om initiativet, som i forrige måned blev vedtaget af et flertal i Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

En del har givet negative meninger til kende – fra synspunkter om, at folks seksuelle præferencer ikke er et samfundsanliggende, over påstande om, at bænken ikke hører til i Dragør, til argumenter om, at der ikke er udfordringer med mangfoldighed i Dragør. Andre har dog støttet idéen i deres kommentarer.

Forslaget om bænken blev stillet af Socialdemokratiet. Nicolaj Bertel Riber, der er socialdemokratisk medlem af kommunalbestyrelsen og borgmesterkandidat for partiet, har fulgt debatten – og har også selv deltaget i den.

»Jeg er overrasket over, at det er blevet så stor en sag. Og måske er jeg mest overrasket over, at flere har haft så stærke negative holdninger til en bæk, der skal styrke tolerance og mangfoldighed,« siger Nicolaj Bertel Riber.

»Det bestyrker mig i, at beslutningen er rigtig. Når vi samtidig lever i en verden, hvor lande tæt på os er begyndt at begrænse rettigheder hos nogle grupper, er det godt med en markering af tolerance, selvom det kun er symbolsk.«

Nicolai Bertel Riber har »ikke ført statistik«, som han siger, men han har bemærket, at mange af de negative kommentarer kommer fra de samme personer.

»Samtidig er der kommet positive likes, så vi skal passe på, at vi ikke lader det negative fylde det hele,« siger han.



Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget stemte som de eneste imod den bemalede bænk. Det skete med en protokoltilføjelse – et særligt greb, politikere kan tage, hvis de ønsker at uddybe, hvorfor de har stemt ja eller nej til en beslutning.

I protokoltilføjelsen står der blandt andet, at partiet ikke oplever, »at der er en udfordring i Dragør, og såfremt der er udfordringer, er det disse problemstillinger, vi bør prioritere at arbejde med politisk.«

Nicolai Bertel Riber har efter eget udsagn »ikke tænkt meget over« de konservatives udmelding, men han er ikke enig.

»Mig bekendt er der ikke anmeldt hadforbrydelser i Dragør, og det er jo godt. Men når jeg har fulgt Facebook-debatten, må min konklusion være, at der er udfordringer i forhold til mangfoldighed.«