Vi har modtaget:

Dragør-modellen har negative konsekvenser

Nu har vi det sort på hvidt.

En ny rapport om Dragør Kommunes udgifter til skole- og specialundervisningsområdet bekræfter de problemer, liste T har rejst i forhold til den såkaldte Dragør-model: Modellen gør det vanskeligere for de tre skoler i Dragør Kommune at have overblik over deres økonomi og æder sig ind på folkeskolens ressourcer.

»Selvom Dragør-modellen understøtter samlet budgetoverholdelse, udfordrer den også skolerne i at styre deres egen, decentrale økonomi,« skriver konsulentvirksomheden BDO, der står bag rapporten.

BDO skriver direkte, at Dragør-modellen er en decideret ulempe for folkeskolernes økonomistyring, »da de er nødt til at tilbageholde økonomi i usikkerheden om, hvorvidt de skal dække et merforbrug i Dragør-modellen.«

BDO sætter således fokus på den kritik, som liste T flere gange har rejst af Dragør-modellen – og også vores kritik af firetrinsmodellen, som borgmesterens flertal har vedtaget: Skolerne tør ikke bruge deres budget fuldt ud af frygt for, at de også skal betale for merforbrug på det specialiserede område.

»Skolerne fortæller, at den primære årsag til deres mindreforbrug skal findes i, at de som følge af Dragør-modellen og firetrinsmodellen skal dække merforbruget på fællesområdet og derfor oplever, at de reelt ikke kan råde over hele deres økonomi,« skriver BDO.

Konsekvenserne viser sig tydeligt

Disse forhold har konkrete konsekvenser. Det betyder skjulte besparelser på almenskolen. BDO peger på, at »regningen« for Dragør-modellen er endt både hos sfo’erne og i selve skolen.

Ifølge BDO har sfo’erne haft et mindreforbrug på mellem 0,7 og 1,2 millioner kroner årligt fra 2021 til 2023. Når sfo’erne trækkes ud af skolernes budget, har der derudover været et mindreforbrug på skolerne på mellem 1,1 og 2,6 millioner kroner årligt ud fra det korrigerede budget.

Det har haft konsekvenser: Lejrskoler er blevet aflyst, pauserne og skoledagen er lagt om, så det er billigst muligt, og et læsebånd (daglig læsning på skolen), som er åbenlyst rigtigt at have i en tid, hvor børn er blevet dårligere læsere, er nedlagt.

Som et grotesk eksempel har Store Magleby Skole i flere år haft komponenterne til et nyt skolekøkken stående i et omklædningsrum, men skolen har udskudt at bruge penge på selve ombygningen og ibrugtagningen, fordi der kunne vente en ekstraregning til Dragør-modellen.

Grotekst er det jo også, at disse penge kunne være blevet brugt til mere faglig hjælp til eleverne, til trivselsstiltag og tidlige indsatser over for sårbare børn, som ikke kun vil få eleverne til at trives fagligt og socialt, men også vil kunne forebygge de dyre løsninger.

Ringe budgetlægning

Det er ikke engang det eneste problem ved Dragør-modellen. BDO bruger en hel side på at beskrive, hvordan der mangler bedre budgetlægning med virkelighedsnære budgetforudsætninger, og at der er manglende fokus på budgetansvar. Det er chokerende læsning, som vi mener, at forvaltningen straks bør følge op på.

BDOs sidste anbefaling »handler om at turde italesætte, at alle styringsmodeller – også Dragør-modellen – har både fordele og ulemper«. Liste T har oplevet en politisk uvilje til at tale om ulemperne. Det håber vi, at BDO-anbefalingerne vil ændre på.

Med venlig hilsen

Annette Nyvang, Ann Harnek og Peter Læssøe

Kommunalbestyrelsesmedlemmer for liste T