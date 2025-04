Hannes gasfyr blev dødsdømt: Tryghedsordning dækker et nyt

Hanne Mouritsens gasfyr brød sammen i starten af marts. I over tre uger måtte hun klare sig uden varme.

I månedsvis har 73-årige Hanne Mouritsen været bekymret for sit gasfyr. For under et serviceeftersyn i efteråret erklærede teknikeren, at fyret burde udskiftes.

Men Hanne Mouritsen besluttede sig for at have is i maven og vente med at gøre noget, til der var vished om, hvorvidt fjernvarmeudrulningen i Dragør blev en realitet.

»Hvis jeg investerer i et nyt fyr, så må jeg vente med fjernvarme. Det giver ikke mening at bruge så mange penge på noget, der kun skal bruges i et år eller to,« fortalte hun til Dragør Nyt i november.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Siden søndag den 2. marts har gasfyret været ude af drift. Foto: Freja Bundvad.

Hendes værste anelser om gasfyret blev dog til virkelighed i starten af marts, og hun måtte klare sig uden varme i tre uger, efter at det 20 år gamle gasfyr brød sammen under et eftersyn.

Teknikeren kunne ikke genstarte fyret efter at have afbrudt strømmen under arbejdet, og en central komponent kunne hverken repareres eller erstattes.

»Den dims, der formidler strømmen, kunne ikke skaffes, og der fandtes heller ikke noget tilsvarende,« siger Hanne Mouritsen.

Fyret havde i en periode forinden haft for højt tryk, hvilket en tekniker tilskrev en forkert indstilling af vandpåfyldningen.

Brændeovn og badeaftaler

Mens Hanne Mouritsen søgte en ny løsning, klarede hun sig med en elvarmeblæser, en brændeovn og varmt vand fra køkkenhanen, der elektrisk kan lave varmt vand. Badefaciliteterne var dog begrænsede.

»Det værste er hårvask. Ellers kan man jo godt klare sig med klatvask, når man har lidt varmt vand. Men jeg har lavet badeaftaler hos andre og badet efter træning,« fortæller hun.

Hun havde dog – heldigvis – planlagt en rejse til Spanien i otte af dagene, hvor huset stod uden varme, og tirsdag den 25. marts fik hun installeret et nyt gasfyr.

Hanne Mouritsen havde kort tid før udfaldet meldt sig til Tårnby Forsynings tryghedsordning. Ordningen tilbyder økonomisk hjælp til udskiftning eller reparation af gas- eller oliefyr for boligejere, der venter på fjernvarme, mod en egenbetaling og et engangsgebyr.

»Jeg havde betalt 1.500 kroner til ordningen 14 dage før, og så fungerer det jo som en slags forsikring. Man håber ikke, at man får brug for det – men det gjorde jeg jo så,« siger hun.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Hanne Mouritsen har boet i Dragør siden 2017. Foto: Freja Bundvad.

Efter at have sendt tilbud på et nyt gasfyr til forsyningen fik hun godkendt, at hun kunne lægge ud og senere få refunderet beløbet – fratrukket egenbetaling. Hun valgte et tilbud fra en vvs-installatør på knap 43.000 kroner.

Afventer stadig fjernvarme

Hanne Mouritsen har tilmeldt sig fjernvarme, men området er endnu ikke projektgodkendt, og hun har derfor fortsat gas som varmekilde. Hun håber, at fjernvarmen bliver en realitet i området, men noterer, at der er mange forskellige holdninger blandt naboer og bekendte.

»Jeg blev overrasket over, hvor mange der var skeptiske, men jeg håber, at det kommer. For mig virker det som en fremtidssikret løsning,« siger hun.