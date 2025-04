Dragør er blandt de lykkeligste kommuner – men ikke alle trives lige godt

Ny rapport placerer Dragør i toppen på livskvalitet, men peger også på store forskelle blandt borgerne.

Dragør ligger i den høje ende på landsplan, når det kommer til livskvalitet. Arkivfoto: TorbenStender.

I Dragør Kommune oplever borgerne en høj livskvalitet. Faktisk ender Dragør på en samlet 21. plads ud af Danmarks 98 kommuner. Det viser den nye rapport Vores Livskvalitet, som er udarbejdet af Realdania og Institut for Lykkeforskning.

Rapporten bygger på svar fra mere end 35.000 borgere og er den hidtil mest omfattende undersøgelse af livskvalitet i Danmark. Undersøgelsen viser, at livskvaliteten i Danmark generelt er høj, men der er tydelige forskelle både mellem kommunerne og internt i Dragør Kommune.

Scorer højt både råt og reguleret

Når borgerne selv skal vurdere deres livskvalitet på en skala fra 0 til 10, lander Dragør på 7,67 i gennemsnit. Det er i den absolut pæne ende – topscoreren er Læsø Kommune, der scorer 7,95, mens Albertslund ligger i bunden med et gennemsnit på 7,20.

Men forskerne bag rapporten har også set på, hvordan livskvaliteten ser ud, når man tager højde for faktorer som alder, indkomst og uddannelse. Den slags justeringer giver et mere retvisende billede på tværs af kommunerne.

Når rapporten præsenterer korrigerede livskvalitetsscorer, betyder det, at forskerne har forsøgt at tage højde for, at nogle grupper i befolkningen generelt scorer højere end andre – uanset hvor de bor.

Ældre borgere scorer generelt højere på livskvalitet end unge, og personer med længere uddannelse og højere indkomst scorer ofte højere end personer ude. Det betyder, at kommuner med mange ældre og veluddannede naturligt vil have højere rå scorer.

Dragør har en korrigeret score på 7,48 – inden for den bedste tredjedel på landsplan.

Lavt behov for støtte

Det er naturligt at kaste et blik på nabokommunen, Tårnby. Her vurderer borgerne deres livskvalitet til 7,59 – altså lidt lavere end i Dragør. Men når tallene justeres, springer Tårnby forbi Dragør Kommune med en korrigeret score på 7,62.

Ifølge rapporten handler det ikke om, at Tårnby er bedre at bo i, men snarere om befolkningssammensætningen. Tårnby har et højere udgiftsbehov og flere borgere med sociale udfordringer – og derfor er den høje trivsel i Tårnby lidt mere overraskende.

En anden vigtig faktor i vurderingen af livskvalitet er det såkaldte socioøkonomiske indeks. Det er et mål for, hvor mange ressourcer kommunen i gennemsnit skal bruge på borgerne. Her ligger Dragør på 0,62 – markant under landsgennemsnittet på 1,00.

Det betyder, at Dragør har relativt få borgere med behov for sociale ydelser. Tårnby ligger til sammenligning på 1,06, altså lidt over gennemsnittet.

Ikke alle har det lige godt

Selvom Dragør scorer flot på gennemsnittet, advarer rapporten om noget andet: Kommunen har også stor intern ulighed i trivsel.

Der er med andre ord langt fra dem, der har det bedst, til dem, der har det sværest.

Forskellen mellem de mest og mindst tilfredse borgere er blandt de største i landet. Dragør nævnes som et konkret eksempel på en kommune, hvor den samlede trivsel er høj, men hvor variationen er bemærkelsesværdig.

En af rapportens vigtigste pointer er, at trivsel ikke kun handler om økonomi eller uddannelse. Det handler i høj grad også om nære ting som tryghed, sociale relationer og adgang til natur og gode lokalområder.

Her har Dragør nogle oplagte fordele: Byens størrelse, beliggenhed ved kysten, adgang til grønne områder og et aktivt lokalmiljø er alt sammen noget, der kan løfte livskvaliteten.

Men den sociale ulighed i trivsel får rapportens forfattere til at anbefale, at kommuner som Dragør ikke kun fokuserer på det flotte gennemsnit. Der bør også sættes ind over for de grupper, der ligger i bunden af skalaen.