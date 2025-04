Vi har modtaget:

Kommunen er til for os alle

Som selvudnævnt veteran i at opstille til kommunalvalg i Dragør Kommune har jeg hidtil været overrasket – nogle gange næsten forarget – over de temaer, der igennem årenes løb har fået mest spalteplads og opmærksomhed i valgkampen.

Værst var valgkampen i 2021, hvor den altoverskyggende diskussion gik på for eller imod UNESCO til Dragør Gamle By.

Det er indlysende, at det er dem med flest ressourcer, dem, der gider, og dem, der råber højest, der styrer dagsordenen i lokalpressen og til debatterne.

Dertil kommer de faste gamle travere som Omsorgscenteret Enggården, parkering og den kollektive transport. Her har alle kandidaterne stærke holdninger i valgkampen, men når stemmene er talt op, forstummer den politiske vilje til faktisk at tage handling på det, man mente i valgkampen. De folkevalgte gør intet – man fastholder status quo de efterfølgende fire år, fordi de økonomiske og politiske valgløfter overhales af virkeligheden. Og så starter vi forfra.

Mærkesager

Jeg vil gerne sætte min dagsorden for valgkampen KV25. Vi har en indgroet tendens til at glemme, at kommunen er til for os alle, og det er alles demokratiske mulighed at sætte kryds til kommunalvalget hver fjerde år.

Derfor er det vigtigt – for at forme den kommune, vi ønsker – at rette fokus på de temaer, der har størst betydning for at forme vores fælles fremtid i kommunen. Hvad er væsentligt for at skabe det gode liv i vores lokalsamfund?

Jeg har nogle bud på mærkesager, jeg brænder for, og som du kan forholde dig til som kandidat og vælger.

Hvorfor valgte politikerne at lukke det langt bedste og mest tilgængelige bibliotek i Hollænderhallen? I stedet sidder vi tilbage med biblioteket på Vestgrønningen, hvor der mangler parkeringspladser, og helt skandaløst er borgere med et handicap og gangbesværede udelukket fra at benytte biblioteket. Hvad var formålet med den beslutning? Det er en ommer. Jeg ønsker biblioteket i Hollænderhallen tilbage. Hvad mener du?

Hvad er grunden til, at de flere hundrede daglige brugere af aktivitetshuset Wiedergårdens mange tilbud og faciliteter er fritaget for at betale for at deltage? Langt de fleste brugere er aktive, raske og friske mennesker på 63+ år, som i andre foreninger eller fitnesscentre skal betale for medlemskaber. Desuden er der en dejlig café med særdeles fordelagtige priser (dagens ret koster 64 kroner), da den vist nok er momsfritaget.

På samme tid diskuteres det politisk, om ældre, der er visiteret til hjemmehjælp, skal have en robotstøvsuger – og selv betale for den. Mener du, at det er rimeligt?

Siden jeg første gang stillede op til kommunalvalget i 2009, har jeg spurgt mig selv, hvad fordelene ved kattelemsmodellen er. Hvilken gavn har vi som borgere haft af, at Dragør i 2007, som en del af kommunalreformen, blev gjort til en selvstændig kommune med nogle enkelte forpligtigende samarbejder med Tårnby, for eksempel genoptræning og beskæftigelsesindsatsen?

Hvad er dine argumenter for, hvorfor vi fortsat efter 2025 skal være selvstændige – i stedet for at møde alle vores kommunale udfordringer i en fælles Sydamager Kommune?

Der er mange andre væsentlige og relevante områder, som er værd at diskutere i vores kommende valgkamp. Jeg vil løbende vende tilbage til dem og meget andet, og jeg ser frem til at drøfte det til vælgermøder og i andre sammenhænge – hvis jeg bliver indbudt.

Hvad betyder noget for dit liv i vores lokalsamfund?

Med venlig hilsen

Anne Grønlund

Kandidat for Liste: Anne Grønlund til KV25 i Dragør