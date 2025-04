Ny formand og kandidat hos Moderaterne

Lars Kiib Hecht træder ind i lokalpolitik i Dragør.

Moderaterne i Dragør har fået ny formand og samtidig en ny kandidat til kommunalvalget i november. Lars Kiib Hecht overtager formandsposten fra Lisbeth Dam Larsen, som fortsætter som spidskandidat til kommunalvalget i november.

Lars Kiib Hecht har været medlem af Moderaterne siden 2023. Han har boet i Dragør siden 2021 og arbejder som selvstændig konsulent. Tidligere har han været udstationeret i USA gennem sit arbejde i en global virksomhed.

Han stiller nu op til kommunalvalget og lægger vægt på at styrke erhvervsudviklingen i Dragør. Han ser blandt andet muligheder i området bag Københavns Lufthavn.

»Jeg tror på, at en målrettet erhvervsudvikling, kombineret med forbedret offentlig transport mellem Dragør og lufthavnen, vil skabe mere trivsel for de unge og en sund økonomi for vores område,« skriver Lars Kiib Hecht i en pressemeddelelse.

Han understreger, at udviklingen skal ske med respekt for Dragørs identitet.

»Dragør skal ikke blive et museum, men en levende og attraktiv turistdestination. Jeg glæder mig til at støtte Lisbeth og Moderaterne i Dragør i dette arbejde – og til at være en aktiv del af kommunalpolitikken,« fortsætter Lars Kiib Hecht.

Moderaterne har siden september 2023 haft et medlem i kommunalbestyrelsen, da Lisbeth Dam Larsen skiftede fra Socialdemokratiet til Moderaterne.