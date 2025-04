Barnets Glæde besøger Rotary

Forening fortæller om hjælp til børnefamilier i økonomiske vanskeligheder.

Torsdag den 10. april klokken 18.30 får Dragør Rotary Klub besøg af Mia Foli Elling, som er formand for Sundbyernes Filantropiske Forening: Barnets Glæde. Her vil hun fortælle om foreningens arbejde med at støtte mindre bemidlede familier på Amager.

Barnets Glæde yder hjælp i form af tøj og sko til børn, og håbet er, at den støtte kan gøre hverdagen lidt lettere for de familier, der har det svært. Foreningens arbejde tager udgangspunkt i mottoet »Den største glæde i livet er at kunne glæde andre«.

Mødet finder sted på Dragør Strandhotel og er åbent for gæster, der har interesse for både foreningens arbejde og Rotary generelt.

Deltagelse kræver tilmelding senest mandag den 8. april.

Deltagergebyr – se Dragør Rotary Klubs hjemmeside for mere information.