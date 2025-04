Ingen digital afstemning til ældrerådet

Når der skal stemmes til Ældrerådet i efteråret 2025, bliver det ikke digitalt, som liste T ellers havde foreslået. Et flertal i kommunalbestyrelsen har bestemt, at valget skal foregå ved fysisk fremmøde eller brevstemme.

Ældrerådet i Dragør er meget aktive. Her holdt de vælgermøde på Wiedergården tidligere på året. Når der skal stemmes til efteråret, bliver det dog ikke digitalt. Arkivfoto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Man skal møde fysisk op eller sørge for at få brevstemt på forhånd, hvis man vil stemme ved valget til Ældrerådet i Dragør Kommune til efteråret.

Sagen har ellers været frem og tilbage mellem udvalg, kommunalbestyrelsen og forvaltningen for at få belyst muligheden for afholdelse af digitalt valg. Blandt andet har man indhentet erfaringer fra Tårnby Kommune, der viste, at 90 procent af stemmerne her blev afgivet digitalt ved valget til ældrerådet i 2020, da digitalt valg for første gang var en mulighed. Stemmeprocenten lå dog kun på omkring 15 procent.

Men hvor liste T – og Ældrerådet i Dragør selv – ønskede, at disse erfaringer burde betyde, at der også skal afholdes digitalt valg til Ældrerådet i Dragør Kommune, foreslog Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti at kombinere et brevstemmevalg med et valg med fysisk fremmøde.

»Ældrerådet har været og er en vigtig samarbejdspartner og sparringspartner. Det er velgennemarbejdede og konstruktive høringssvar, vi får fra dem. De har vist, hvorfor det er vigtigt at have et ældreråd. Historisk har vi brugt brevstemmevalg og haft en okay stemmeprocent på nogle og 40 procent (41,6 procent ved sidste valg i 2021, red.). Vi har haft et ønske om at få stemmeprocent op og undersøgt: Kunne man prøve at gøre det på en anden måde? Jeg synes, at vi skal afprøve en kombi af brevstemmer og valg ved fysisk fremmøde. Det giver det mere legitimitet, at folk kan møde fysisk op ved stemmeurner,« forklarede Nicolaj Bertel Riber (A) ved kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts.

C: Fysisk valg er et aktivt valg

Også de konservatives Trine Søe holdt fast i, at det vil være godt at kombinere et brevstemmevalg med fysisk fremmøde.

»Vi mener, at der er noget specielt over noget fysisk fremmødevalg. At det kræver aktivt tilvalg at deltage i demokratiet, ser vi som noget positivt,« sagde hun.

»Vi har stillet forslag om, at vi gør det, ældrerådet gerne vil. Ældrerådet foreslår nemlig selv, at valget sker digitalt sammen med muligheden for at stemme via brev for de borgere, der er fritaget for e-post. Det er interessant, at de ældre selv vil det – og derfor ærgerligt, at vi ikke følger dem i denne her sag,« sagde Peter Læssøe (T).

Der var flertal for at kombinere brevstemmevalg med valg ved fysisk fremmøde ved valget til ældrerådet – og en digital afstemning blev således nedstemt.