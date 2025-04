DB tæmmede KFUM med overbevisende 4–1-sejr

Efter en forrygende første halvleg med tre mål sikrede Dragør Boldklub sig vigtige point og kravlede op i tabellen – men holdet kæmper stadig for at komme fri af nedrykningsstregen.

Tobias Riber sled og kæmpede hele kampen. Foto: Henrik Rosschou.

Det blev til en flot hjemmebanesejr på 4–1 over KFUM som lå én plads over Dragør Boldklub (DB) inden opgøret. De to klubber har nu bytteplads i tabellen – men DB er stadig under nedrykningsstregen.

Med det spil, DB viste i kampen mod KFUM, vil der være flere point i vente. Særligt i første halvleg skabte DB chancer på samlebånd og scorede tre gange.

Pres fra start

KFUM startede kampen med pres på DB-forsvaret – dog uden at skabe de store chancer.

DB-holdet viste vilje og fik vendt spillet og satte kursen mod KFUM-målet. Victor Dyhl fik DBs første mulighed tæt under målet – men hans hovedstød var forbi målet.

Cirka ti minutter inde i kampen fik Mathias Rahbek en mulighed, som han normalt ville sætte i kassen. Men ikke denne gang. Kasper Walker sendte et indlæg fra i højre side ind foran KFUM-målet. Tobias Damkær fik fat i bolden og spillede en kort aflevering ind i målfeltet. Her fik Rahbek sidste fod på bolden, men afslutningen gik forbi målet.

Der var ikke gået et kvarter af kampen, før Albert Kindberg med et hovedstød scorede sit første DB-mål i sin 33. kamp. Mathias Rahbek sendte et hjørnespark ind til midten, hvor Kindberg mellem tre modstandere steg til vejrs og styrede bolden i nettet. Kæmpe jubel hos alle spillere og tilskuere.

Albert Kindberg scorede sit første mål for DB. Foto: Henrik Rosschou.

KFUM kom hurtigt tilbage i kampen. Kun tre minutter senere fik de fremtvunget et straffespark. Men i målet viste Mads Glæsner sin klasse. Han fik pareret straffesparket, og bolden gik i spil igen. Helt tæt på målet fulgte en KFUM-spiller op med endnu en afslutning, som dog blev sparket forbi målet.

Den altid farlige Mathias Rahbek fik en afslutning på mål efter 25 minutters spil. Men sigtekornet var ikke indstillet, og han skød forbi målet. Oplægget kom fra Mads Lund.

KFUM have ikke tænkt på at trække sig, og de forsøgte at komme igennem DBs midtbane og forsvar. Kort tid efter DBs scoring var KFUM tæt på at komme på måltavlen efter et hurtigt angreb og en afslutning mod det lange hjørne – men bolden gik forbi.

DB sikrede sejren før pausen

Mathias Rahbek bragte DB foran 2–0 godt en halv time inde i opgøret – og herfra var det DB, der bestemte.

DB fortsatte det offensive spil og satte en tyk steg under, at det var på hjemmeholdets præmisser, kampen blev spillet.

Det blev til 3–0 efter 38 minutter, da Tobias Damkær sendte et drøn af et skud mod mål. KFUMs målmand var langt ude i feltet. Han fik ikke pareret Victor Dyhls indlæg, og Damkær havde frit spil.

Efter en lidt søvnig start kunne DB gå til pausen med en solid 3–0-føring.

Målscoreren Albert Kindberg og Tobias Riber sled begge på midten af banen og kæmpede det bedste, man længe har set. Ribers løbearbejde uden bold er vigtigt, og Kindbergs defensive spil var ud over det sædvanlige.

DB udnyttede pausen til at foretage udskiftninger. Rahbek blev på bænken i pausen, mens Lucas Frederiksen fik chancen.

Kun to minutter inde i anden halvleg gav dommeren et gult kort til Albert Kindberg efter en hovedstødsduel foran DB-feltet.

KFUM pressede DB hårdt det meste af anden halvleg. Hjemmeholdets forsvar kæmpede hårdt imod KFUM-presset og stod distancen.

En time inde i kampen kom der friske kræfter på banen. Ud gik Tobias Hjorth og Victor Dyhl, der blev erstattet af Frederik Frost og Hector Uhl. Kort efter måtte Tobias Riber ud en kort stund. Han blev erstattet af Mathias Rahbek.

DB-spillerne drev gæk med KFUMs forsvar midt i anden halvleg. Rahbek, Damkær, Lucas Frederiksen og Mads Lund fik i den grad flyttet rundt på KFUMs forsvar. Desværre gik Damkærs afslutning forbi målet.

DB kom foran 4–0 efter 73 minutter på en skarp afslutning af Tobias Damkær. Mathias Rahbek spillede frækt Damkær fri i KFUM-feltet, og fra en utrolig skarp vinkel fik Damkær dirigeret bolden i mål. Måske sæsonens mål efter flot spil af DB.

Tobias Damkær gjorde det med sine to scoringer både til 3–0 og 4–0. Foto: Henrik Rosschou.

KFUM fik bolden i nettet, da de reducerede til 4–1 efter 78 minutter. Hector Uhl, der ellers er en solid midtbanespiller, mistede bolden midt på egen banehalvdel, og så havde modstanderne frit løb mod Mads Glæsner i DB-målet. Det var fortjent, at KFUM fik reduceret – de havde flere chancer, som kunne have givet bonus.

DB vandt kampen efter en stærk første halvleg, hvor de med tre scoringer fik tingene sat på plads.

»Vi starter lidt på bagkant mod KFUM, som helt sikkert havde regnet med, at vi ville vinde i Dragør,« lyder det fra DBs trænerduo, der består af Janus Krüger-Larsen og Kim Damkær.

Trænerne forklarer, at gæsterne kom godt ud og satte DB under pres.

»Vi får ikke rigtig presset med høj nok intensitet, og derfor får vi en dårlig start.«

Trænerteamet er glade for, at DB æder sig tilbage i kampen og kommer foran.

»Vi laver et meget flot mål med flere gode afleveringer, og derfor betyder det ikke noget, at KFUM også laver en pind,« siger Janus Krüger-Larsen og Kim Damkær.

»Nu skal vi møde nogle hold fra den anden ende af rækken, og dem skal vi også være klar til. Rammer vi samme niveau, så ligger der flere point og venter på os,« lyder vurderingen fra trænerteamet.

Pladsbytte i tabellen

Med sejren over KFUM kravlede DB to pladser op i tabellen og er nu nummer 12 i københavnsserien. Der er dog fortsat to point op til Fremad Valby, der vandt 4–1 over PI Fodbold.

I toppen af københavnsserien vandt Skovshoved IF 2–0 over rækkens nummer to, FB. Der var også tre point til FA 2000 (2), der slog Kastrup BK med 4–1.

Vigerslev BK tabte på hjemmebane 5–2 til Frem (2), mens Union på hjemmebane tog tre point mod NB Bornholm. Denne kamp sluttede 3–2.

Rundens sidste opgør blev afviklet allerede tirsdag den 1. april. Her stod Husum BK for en udebanesejr på 4–2 over B1960.

Kommende kamp Dragør Boldklub spiller mod FB lørdag den 12. april klokken 14 på Frederiksberg IP.

Nr. Hold Kampe Målscorer Point 1 Skovshoved IF 15 37–14 36 2 FB 15 50–14 33 3 FA2000 (2) 15 43–25 33 4 Husum BK 15 38–29 30 5 Frem (2) 15 38–34 25 6 Union 15 26–31 22 7 NB Bornholm 15 33–37 20 8 Kastrup BK 15 22–33 19 9 Vigerslev BK 15 23–36 19 10 B1960 15 24–32 16 11 Fremad Valby 15 35–45 15 12 Dragør BK 15 29–39 13 13 KFUM 15 18–27 12 14 PI Fodbold 15 28–48 11