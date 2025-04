Vi har modtaget:

Hvorfor fjernvarme i Dragør nu?

Fjernvarme blev introduceret i Danmark for over 100 år siden. Den blev etableret, fordi man havde affald, man ikke kunne håndtere. Så det gav god mening at brænde det af og forsyne hospitaler og andre institutioner med overskudsvarmen.

I dag er situationen helt anderledes. Fjernvarme bliver genereret hovedsageligt med biomasse, der importeres fra fjerntliggende lande – USA, Brasilien, Fjernøsten blandt andet – og sejles hertil med forurenende skibstrafik. Transport og generering af fjernvarme giver et højt CO₂-aftryk.

Hvorfor skal vi have fjernvarme nu, hvor vi kæmper for at sænke vort CO₂-aftryk?

Det hævdes, at varmekilden nemt kan ændres, uden at det får konsekvenser for de enkelte boliger. Det lyder besnærende, men hvorfor ikke vente, indtil de alternative varmekilder er bæredygtige?

Vi får fortalt, at det er nu eller aldrig. Mage til sludder skal man lede længe efter.

Vi har gassen i vores rør indtil 2050 ifølge vores klimaminister. Fra 2029 er en stor del biogas, der transporteres i de samme rør. Det er ikke CO₂-neutralt, men vi bliver uafhængig af Putins gas.

Den dag fjernvarme kan produceres på en klimaneutral måde, kan vi etablere den i Dragør. Det kræver, at vi har nok elenergi til rådighed sammen med hav- eller jordvarmepumper. Om det tager fem, ti eller 15 år, er for så vidt ligegyldigt, bare det sker på en klimavenlig måde.

Lige nu udrulles der fjernvarme overalt i Danmark. Enhver kan regne ud, at det presser priserne op på fjernvarmeentrepriserne til skade for forbrugeren.

Vi er alle bekendt med de aktuelle fjernvarmeskandaler, der har ført til økonomiske mareridt for kunderne. Dem vil vi gerne undgå i Dragør.

Husk, at den dag du underskriver aftalen om fjernvarme, hænger du på den for evigt. Det koster spidsen af en jetjager at opsige en fjernvarmeaftale.

Med venlig hilsen

Carsten Olesen

Dr. Dichs Plads 1A