Vi har modtaget – borgmesterens nyhedsbrev:

Foråret er i fuld gang

Mormorstranden er renset op og fremstår som en rigtig flot strand, og havnen summer af liv.

I dette nyhedsbrev kan du læse lidt om stort og småt, der rører sig i vores kommune.

Som altid er du velkommen til at kontakte mig på kennethg@dragoer.dk, hvis der er områder, du synes, at vi skal sætte fokus på.

Metroen – prisforhøjelse eller ej

Torsdag den 27. marts vågnede vi op til, at Københavns Kommune meldte ud, at prisen på en billet til og fra metroen stiger med 20 kroner. Det gav anledning til en alvorlig bekymring fra min side og en reaktion, da metroen fra lufthavnen er en vigtig linje for os i Dragør, som skal til og fra byen. Og Dragørs borgere skal på ingen måde straffes, fordi Københavns Kommune finder på nye tiltag.

Alarmen blev dog midlertidigt afblæst, da overborgmester Lars Weiss senere på dagen meldte ud, at Dragørs borgere bliver undtaget denne forhøjelse.

For at være helt sikker havde jeg mandag den 7. april et møde med overborgmester Lars Weiss om sagen.

Det viser sig, at det ikke er helt så enkelt, som oplyst på pressemødet, da det er passagerer med pendlerkort, der fritages.

Det er rigtig godt, at der bliver lyttet til Dragørs bekymringer. Men hvis du har rejsekort og for eksempel cykler til lufthavnen for at tage metroen, skal du betale ekstra gebyr, hvorimod du er fritaget, hvis du tager bussen. Det er min vurdering, at det ikke er rimeligt, og jeg vil nu bede Økonomiudvalget om at forholde sig til, at vi retter henvendelse til staten for at få ændret dette.

En løsning må og skal ikke være til besvær eller blive mere dyr for Dragørs borgere.

Kystbeskyttelse – højt prioriteret

For få uger siden holdt vi et borgermøde i Hollænderhallen om status på kystbeskyttelsen.

Alt ser ud til, at den statslige rapport om stormflodssikring af Dragør, Hvidovre, København og Tårnby kommer i april.

På borgermødet meldte jeg ud, at vi er godt i gang med diget ud for Søvang og Sydvestpynten, hvor vi forventer at være færdige i 2030.

Vi venter spændt på den politiske behandling af den statslige rapport, men meldingen fra min side til kommunalbestyrelsen er, at kan Folketinget ikke give os et svar på tidsplanen for endelige beslutninger og videre proces om resten af vores kystbeskyttelse, må vi stærkt overveje, om vi skal gå videre på egen hånd.

Der er fortsat stor politisk opmærksomhed på kystbeskyttelsen. Blandt andet har Realdania brugt Dragør-projektet som eksempel på god og langsigtet klimatilpasning i en af deres publikationer om byerne og det stigende havvand. Desuden deltog jeg mandag den 31. marts i en stor konference på Christiansborg om kystbeskyttelse, hvor jeg blandt andet perspektiverede de udfordringer, vi står over for i Dragør.

Udviklingsplan besluttet for Enggården

Udfordringerne på Enggården har jeg skrevet om tidligere. Derfor er jeg også meget glad for, at kommunalbestyrelsen har bevilget 4,7 millioner kroner per år i tillægsbevilling til Enggården.

Midlerne skal bruges til opnormering og særlige stillinger, der kan forbedre plejekvaliteten.

Genopretningsplanen er således i fuld gang, og det er dejligt at følge det engagement, der er hos medarbejdere og ledelse, og ikke mindst opleve, at vi begynder at få flere og flere ansøgere og får besat vores stillinger.

Men vi fastholder fokus på udviklingsplanen sammen med ledelsen og følger udviklingen tæt.

Tak til ledelse og medarbejdere for at gå så konstruktivt ind i løsningen af udfordringerne.

Klimaplan i hus

Alle kommuner har en plan for, hvordan de vil arbejde med klimarettede indsatser og nedbringelse af CO₂-udslip.

Dragør har nu fået vedtaget sin klimaplan som en af de to sidste kommuner i landet. Det er sent, og vi har været sene til at komme i gang. Men jeg er glad for, at vi i denne valgperiode er gået ind i klimaarbejdet ved at melde os ind i partnerskabet Klimaalliancen, som dækker kommunernes klimaindsatser og er en udspringer af DK2020-partnerskabet. Og nu har vi fået målrettet vores klimaindsats.

Tak til kommunalbestyrelsen for denne prioritering. Jeg vil i en af de kommende uger skrive mere om vigtigheden i vores klimaindsatser, som bliver et meget vigtigt indsatsområde i de kommende år.

Betjeningsfri adgang til biblioteket

I sidste uge anbefalede Klima-, By- og Erhvervsudvalget at frigive midler til at etablere selvbetjent adgang til biblioteket.

For mig har det været vigtigt, at man kan bruge biblioteket uden for normal åbningstid, så flere kan få glæde af det. Det er nu lykkedes, og det glæder mig. Jeg håber, at det kan hjælpe mange borgere ved, at man kan besøge byens bibliotek på forskellige tidspunkter.

Mulig ny placering af specialklasserækken

En del af Høgevængets børneinstitution har været lejet ud til den private daginstitution Eventyrhuset, som på grund af faldende børnetal har opsagt deres lejeaftale med virkning fra den 1. juni – og der har derfor været en politisk drøftelse af, hvad kommunen skal anvende bygningen til fremover.

Grunden er i lokalplanen udlagt til, at der skal være institution eller erhverv. Vi har tidligere haft en dialog med transportministeren om muligheden for at få dispensation til boliger på grunden, men har fået afslag på det.

Da vi samtidig står over for et behov for at udvide vores specialklasserække med flere pladser, har der på sidste uges politiske udvalgsmøder været drøftet, om Høgevænget fremover skal anvendes til flere pladser i specialklasserækken. Det er der i udvalgene opbakning til, men spørgsmålet skal behandles i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen senere på måneden.

Hvis kommunalbestyrelsen bakker op om det, betyder det, at der skal laves en istandsættelse, og så skal Dragør Skole, der har ansvaret for kommunens specialklasse, begynde planlægningen af, hvordan pladserne skal fordeles mellem henholdsvis specialklasserækken på Blushøj og Høgevænget.

Jeg ser frem til, at vi får sat skub i udviklingen af egne pladser, så børn, der i en periode har brug for en særlig indsats, som udgangspunkt ikke skal gå i skole uden for kommunen, men kan blive i lokalmiljøet.

Markering af befrielsen

Endelig vil jeg slå et slag for arrangementer den 4. maj. Det er 80-årsdagen for Danmarks befrielse. Tilbage i 2023 startede vi en tradition om at markere dagen i et samarbejde i kommunen med Dragør Kirke, Museum Amager og Dragør Musik- og Kulturskole.

Da den 4. maj er en søndag, vil der i år være et historieløb for børnefamilier, fællessang på havnen og aftenandagt i Dragør Kirke.

Sæt et kryds i kalenderen allerede nu, og hold øje med annoncer i Dragør Nyt og på kommunens hjemmeside. Med den internationale situation, vi står i, tror jeg, at det er vigtigt, at vi samles og markerer befrielsen for 80 år siden.

Både og parkering på havnen

Denne vinter har ekstraordinært mange både været vinteropbevaret på parkeringsarealet ved værftet og Café Espersen. Det kan komme til at give nogle udfordringer i forhold til parkeringspladser i det tidlige forår på havnen.

Det er min vurdering, at vi er nødt til at se på denne organisering fremadrettet, så vi både kan skabe plads til bådene og samtidigt sikre, at vi ikke optager for mange parkeringspladser.

Vi bør vurdere, om vi næste år kan optimere den måde, vi har gjort det på denne vinter. Det vil jeg tage initiativ til, at Klima-, By- og Erhvervsudvalget kan drøfte i løbet af foråret, så planlægningen til næste vinter kan begynde i god tid.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester