Har du været til borgermøde om fjernvarme?

Læs eller genlæs her nogle af de pointer, der kom frem på det tredje og sidste borgermøde om fjernvarme i Hollænderhallen den 31. marts.

400 Dragør-borgere lyttede til blandt andet energiplanlægger og professor Brian Vad Mathiesen til det tredje borgermøde om fjernvarme i Hollænderhallen. Foto: Kirsten Marie Juel Jensen.

Spørgelysten var lige så stor til det tredje borgermøde om fjernvarme, som den har været til de foregående to.

Hvis du ikke selv har været med til et af dem, eller hvis du gerne vil have noget gentaget, kan du her se et udpluk af de pointer, oplægsholderne kom med i deres oplæg og de svar, de gav de mange spørgere.



Brian Vad Mathiesen, energiplanlægger og professor ved Aalborg Universitet:

Fjernvarmen er fleksibel

Der ligger en kæmpe fleksibilitet i fjernvarmesystemet, som bidrager til både prisen og bæredygtigheden. Blandt andet fordi, man kan trække på mange forskellige ting til at skabe lunkent vand, som fjernvarmesystemet er bygget på. Man kan trække på geotermi, som der kommer mere af. Man kan trække på store varmepumper, der kan køre på overskudsstrøm fra industrien. Og så er varmt vand i øvrigt en god og billig måde at lagre overskudsenergi på, som så senere kan bruges til fjernvarme. Den samme fleksibilitet er der ikke i strøm og dermed ikke i små individuelle varmepumper.

Klimaneutralitet afhænger af fjernvarme

»Varmeplan Danmark 2021 – En Klimaneutral Varmeforsyning« er en analyse udgivet af en gruppe forskere ved Aalborg Universitet – blandt andet Brian Vad Mathiesen. Den lægger op til, at fjernvarmen bør udbygges til at dække 63–70 procent af Danmarks varmeforsyning, mens resten skal komme fra varmepumper. Dette skal til, hvis Danmarks varmeforsyning skal være klimaneutral. Det betyder i runde tal, at det mest hensigtsmæssige vil være, at to trejdele af de naturgasfyr, der findes, skal konvertere til fjernvarme, mens en tredjedel skal over på varmepumper.

Hvis du spørger, hvad der er den mest bæredygtige løsning, så mener jeg, at det er fjernvarme. Det skyldes den måde, du driver det på, og den fleksibilitet, der er i systemet til at omlægge det til at komme fra de mest bæredygtige kilder.

Når det kommer til individuelle varmepumper, kan du ikke selv bestemme, hvornår du har brug for strøm. Det har den hele tiden. Så der er du også tvunget til at købe el, selv når det kommer fra kraftværker, fordi der ikke er sol- og vindenergi nok i systemet. Klimabelastningen er systemafhængig.

100 procent biogas kræver at gasforbrug falder

Forudsætningen for at en større del af naturgassen bliver grøn, er at gasforbruget skal falde. Så når Energistyrelsen siger, at gassen er 100 procent grøn i 2030, har de indregnet, at gasforbruget er faldet. For biogas er en begrænset ressource, som vi ikke bare kan fylde op.

Prisen på gas dannes på verdensmarkedet

Prisen på naturgas dannes på verdensmarkedet. Derfor afhænger både den og forsyningssikkerheden af geopolitiske spændinger. Noget, der er særligt vigtigt at bemærke i denne tid, er, at cirka halvdelen af den gas, Danmark og Europa bruger i dag, er flydende gas importeret fra USA.

Gas fra Tyrafeltet er en dråbe i havet

Den gas, vi får fra Tyrafeltet – også når det er helt oppe at køre – er en dråbe i havet. Det hjælper ikke på prisen og heller ikke på forsyningssikkerheden.

Tyrafeltet giver penge i statskassen, men det gavner ikke prisen for forbrugerne. For ja, vi får noget gas fra Tyrafeltet, men det er ikke prisdannende. Prisen dannes på verdensmarkedet, der er afhængig af mange andre ting.

Odsherredsituation er ikke en generel udvikling

Ingen har nogensinde set en situation, som den, der er opstået i Odsherred, før. Der har været et ledelsesmæssigt problem og nogle brodne kar. Man skal have fokus på, at der er et tætmasket regulatorisk net omkring fjernvarme.





Torben Stærgaard, kunderådgiver i Dragør Fjernvarme/Tårnby Forsyning:



Fjernvarmeanlæg holder næsten dobbelt så længe som varmepumpe og gasfyr

Hver gang man køber en ny fjernvarmeunit, vil man skulle købe op imod to gasfyr eller to varmepumper, fordi fjernvarmeunits har næsten dobbelt så lang levetid. Derfor skal man have afskrivning på anlægget ind i beregningerne, hvis man vil sammenligne forskellige opvarmningsformer.

Man skal ikke vælge fjernvarme, fordi det bliver meget billigere. Omvendt skal man heller ikke lade være, fordi man tror, det bliver meget dyrere. Beregningerne viser, at gennemsnitspriserne for anlæg, installation og varmeprisen, når man regner det hele sammen, er nogenlunde den samme for fjernvarme, gas og varmepumpe.

Du betaler mindre, jo bedre dit anlæg køler

Når det kommer til selve forbrugsprisen på fjernvarme, betaler man for den mængde vand, man kører ind i systemet, men man betaler også en afkølingsafgift. For langt de fleste ligger den på under 500 kroner om året. Men man betaler mindre, jo bedre ens anlæg er til at køle vandet ned, inden det sendes tilbage i systemet.

Enstrengsanlæg er generelt dårligere til at regulere temperaturen end flerstrengsanlæg. Men man bør tale med en VVS’er om det. Vi har dog lavet en installationsvejledning, som ligger på www.taarnbyforsyning.dk, hvor man kan få gennemgået, hvad et godt fjernvarmeanlæg skal kunne.

Fjernvarme er ikke problematisk i den gamle by

Fjernvarmeledningen er ikke meget tykkere end gasledningen. Så når man har indlagt gas i sit hus i den gamle by, kan man også få en fjernvarmeledning ind.



På nogle af husene i den gamle by, sidder der allerede et gasskab udenpå huset. Det bør være muligt at sætte et fjernvarmeskab i stedet på samme sted. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er der andre muligheder. Blandt andet kan man lave en skråboring, så man kan komme igennem fra undergrunden og op i huset, så fjernvarmeskabet er indenfor.

Man straffes ikke, hvis VVS’er lader vente på sig

Hovedreglen er, at man skal være begyndt at bruge fjernvarme inden tre måneder efter, at stikledningen er blevet lagt ind i ens bolig.

Reglen er lavet for at sikre, at man ikke kan tilmelde sig fjernvarme og så vente med at tage det i brug, til ens gasfyr står af. Man skal sikre sig den bedste effektivitet og ledningsevne i fjernvarmenettet, og det kræver, at man ikke har en masse døde stik.



Men man bliver selvfølgelig ikke straffet, hvis det tager mere end tre måneder at få installeret en fjernvarmeunit, fordi der kan opstå flaskehalse med at få leveret en unit og få en VVS’er til at komme og installere det.

Man betaler fra skel til hus

Prisen for stikledningen beregnes fra skel og til det sted, ledningen går ind i ens bolig. Og du betaler 1.250 kroner per meter (maks. for 25 meter). Regningen betales først kort før, stikledningen anlægges.