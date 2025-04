Sæsonen skudt i gang i Dragør Havnegalleri: »Et stærkt felt af samtidskunst«

Sæsonen i Dragør Havnegalleri er i gang med en mangfoldig fællesudstilling – og traditionen tro blev der holdt åbningstale af borgmesteren.



Det lille udstillingslokale på Strandlinien blev hurtigt fyldt, da Dragør Havnegalleri åbnede dørene til årets første fernisering tirsdag den 1. april. Blandt gæsterne var både lokale kunstinteresserede og besøgende udefra, der var mødt op for at tage hul på en ny sæson med kunst i Dragør.

»At drive en kunstudstilling over en hel sæson, synes jeg, er en modig og betydningsfuld beslutning,« sagde borgmesteren blandt andet i sin tale. Foto: Freja Bundvad.

Ina Wittbold, der står bag galleriet, har gennem vinteren arbejdet på at sammensætte årets program. Det er tredje år i træk, hun driver galleriet, og i år præsenterer hun 32 kunstnere fordelt over hele sæsonen.

Hver uge overtager en ny kunstner det lille galleri – en model, der sikrer, at der konstant er noget nyt at opleve for de besøgende.

Udfordrende udstilling

Til åbningen havde Ina Wittbold kurateret en fællesudstilling med værker fra cirka halvdelen af de udstillende kunstnere.

»Hvor er det dejligt at se så mange samlet på en helt almindelig tirsdag aften. Tak, fordi I er kommet for at støtte op om de dygtige kunstnere. Velkommen til endnu en sæson i Havnegalleriet i Dragør,« lød det fra Ina Wittbold, da hun åbnede ferniseringen.

Mange af de udstillende kunstnere deltog i ferniseringen. Foto: Freja Bundvad.

»Det er et stærkt felt af samtidskunst. Man kan se her, at det er meget forskelligt, og det har også været en udfordring at hænge det op. Men jeg synes, at det lykkedes rigtig godt,« uddybede hun.

»Det er nu en tradition«

Dragørs borgmester, Kenneth Gøtterup (C), holdt åbningstale for tredje år i træk – og proklamerede, at det nu er en tradition.

Han roste både initiativet og stedets betydning for byen:

»Det er et helt vidunderligt kunstgalleri, vi har her. Ikke mindst fordi Dragør har en lang historie med smukke omgivelser og en kærlighed til kunst og kultur, der udnyttes på mange måder i byen. Så det er en rigtig stor fornøjelse, at I netop har valgt det her sted som ramme på jeres kunstneriske mission,« sagde han.

Ina Wittbold bød både kunstnere og publikum velkommen til en ny sæson. Foto: Freja Bundvad.

Kenneth Gøtterup fremhævede galleriets evne til at skabe et særligt univers, hvor man kan fordybe sig, drømme og reflektere – noget, han mener er særlig vigtigt i den tid, vi lever i:

»Det er værker, der bevæger, inspirerer og udfordrer os, og det er også værker, der giver eftertanke,« sagde han og tilføjede, at galleriet med sine udstillinger er et betydningsfuldt bidrag til kommunens kulturliv.

Sæsonen i Dragør Havnegalleri løber frem til september, og galleriet holder åbent alle ugens dage fra klokken 13 til 18. Udstillingsprogrammet byder på både lokale og udefrakommende kunstnere – fra debutanter til mere etablerede navne.