Vi har modtaget:

Det er farligt at tale fjernvarmen imod

»Det er meget farligt at have ret i ting, hvor store folk tog fejl,« sagde Voltaire.

Det måtte jeg sande på kommunalbestyrelsens behandling af Dragørs udkast til en klimaplan. Her blev jeg beskyldt for at modarbejde fjernvarmen. Det er til trods for, at Sydamagerlisten loyalt – på alle møder – har stemt for Dragørs plan om at udrulle fjernvarmen.

Fjernvarme her og nu – i hele landet – er et Christiansborg-projekt, som i panik under »Putins gas« er blevet pålagt alle kommuner i Danmark.

Men at Sydamagerlisten loyalt har stemt for udrulningen af fjernvarmen, er ikke det samme som, at vi synes, at timingen er god, at markedsføringen er sober, eller at fjernvarmen lige nu er særlig grøn.

Vi har ikke partifæller siddende på Christiansborg, som hovedkuls har besluttet denne fjernvarmeudrulning i hele Danmark på samme tid. Og derfor kan vi også tillade os at forholde os kritisk til projektet og give borgerne mulighed for at kunne træffe en beslutning på et oplyst grundlag.

Fjernvarmen er slet ikke grøn

Fjernvarme er genialt til at udnytte overskudsvarme fra elproduktion og affaldsforbrænding. Men i dag produceres 66 procent af fjernvarmen med træflis eller træpiller – lidt misvisende kaldet biomasse. Nej, fjernvarmen i dag er overhovedet ikke grøn. Tværtimod.

Træ har afløst kul, olie og gas. Danmark er Europas næststørste importør af træflis og træpiller. Vi importerer mere end tre millioner ton træ hvert år, som brændes af på kraftvarmeværkerne. Sunde træer fra fjerne lande, som er blevet fældet og sejlet med dieselskibe til Danmark.

Biomasse er indtil videre fritaget for CO₂-afgift. Kulkedlerne er blevet skiftet ud med kedler til træ. Træ er blevet »big business«. Og i Danmark kalder vi os uden skam et grønt foregangsland. Men som Rådet for Grøn Omstilling siger, er det blevet en skamplet på vores grønne omstilling – eller det, som TV 2-dokumentaren Operation X kalder »det brændende bedrag«.

Når biomassen afbrændes, forurener det dobbelt så meget som gas. Og de nye træer, som plantes, vil først efter 40 til 50 år – måske 100 år – kunne optage lige så meget CO₂ som de fældede træer.

Ifølge FNs klimapanel afbrænder vi tre gange mere det, der anses for bæredygtigt. Det er derfor bekymrende, når formanden for vores klimaudvalg (Klima-, By- og Erhvervsudvalget, red.), Helle Barth, siger, »at biomasse laves af trætoppe, savsmuld og stammer, der ikke kan bruges i træindustrien.« Nej, vi rydder store sunde træarealer i fremmede lande for at holde varmen.

Nu eller aldrig

Sådan markedsføres fjernvarmen i dag. Hvorfor nu eller aldrig? Selvfølgelig kan vi få fjernvarme på et senere tidspunkt, hvor teknologien og markedet måske er mere gunstigt end nu.

Afbrændingen af træflis vil formentlig fortsætte 20–30 år endnu, indtil de nye kedler er afskrevet og udtjent. Samtidig vil vi efter al sandsynlighed – og med god og grøn samvittighed – have grøn biogas frem til i hvert fald 2050. Og til den tid må man håbe, at den teknologiske udvikling er blevet meget grønnere. Måske med meget store luft til vand-varmepumper, måske jordvarme, måske med fortsat anvendelse af biogas eller måske atomkraft?

Der er ingen grund til panik – men måske en sund skepsis i forhold til den information, vi udsættes for.

Med venlig hilsen

Flemming Blønd (L)

Cand. jur.

Medlem af kommunalbestyrelsen for Sydamagerlisten