Dyre veje bremser Erhvervsområde Nord

Det vil koste over 20 millioner kroner at lave en adgangsvej til Erhvervsområde Nord – og de penge har kommunen ikke. Men det betyder ikke, at partierne bag opgiver drømmen om et nyt erhvervsområde.

En adgangsvej ved Kystvejen var afhængig af, at lufthavnens sydvagt blev flyttet. Det var lufthavnen ikke med på – og nu viser alternativerne sig at være for dyre. Foto: Tim Panduro.

Det vil koste over 20 millioner kroner at lave adgangsveje til et kommende Erhvervsområde Nord – uanset hvilken løsning der vælges. Det viser en beregning, som Dragør Kommune har foretaget.

I januar opgav kommunen en adgangsvej ind i erhvervsområdet, der ligger i en firkant mellem Ryvej, A.P. Møllers Allé og Nordre Dragørvej.

Lufthavnen ønskede ikke at fremskynde en planlagt flytning af Sydvagten ved Ryvej, og en midlertidig løsning ville koste 17–18 millioner kroner. Det blev vurderet som for dyrt af politikerne, og i stedet blev forvaltningen bedt om at kigge på alternativer.

De tre alternativer er alle stikveje fra A.P. Møllers Allé med tilhørende fortov og cykelsti. De vil koste mellem 21,6 og 26,5 millioner kroner, viser det kommunale overslag.

Det er for dyrt, medgiver Helle Barth, formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget og medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre.

Hendes parti er – sammen med Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Moderaterne – positivt indstillet over for erhvervsområdet.

»Det er så mange penge, at vi ikke har råd. Det er ikke et beløb, vi kan tage op af kommunekassen,« siger Helle Barth.

Tidshorisonten rykket

De store tal på prissedlerne er et tilbageslag for erhvervsområdet. Men det betyder ikke, at det bliver opgivet.

På mødet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget i maj vil Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokratiet fremsætte et forslag om at udarbejde en helhedsplan for området.

En helhedsplan er en plan, der udstikker de overordnede rammer for et område – for eksempel vejforløb, grønne områder, anvendelse og byggehøjder – men den er ikke juridisk bindende som en lokalplan. Derfor ligger den en skridt længere tilbage i processen i forhold til en lokalplan.

Helle Barth erkender, at det vil skubbe tidshorisonten for erhvervsområdet yderligere.

»Hvis det havde kostet fem til ti millioner kroner, var vi tættere på at lave en lokalplan. Men nu bliver det et spørgsmål til budgetforhandlingerne for 2026 eller 2027,« siger hun.

»Men vi regner stadig med et erhvervsområde. Vi arbejder dybt og seriøst med sagen – også i vores forhold til naboerne til området. Vi har møder og samtaler med alle, der kan blive påvirket direkte.«