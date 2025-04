Wiedergården satte hatten på og bød foråret velkommen

Brugerne af Dragørs Aktivitetshus fejrede foråret med pyntede hatte, buffet og dans til levende musik.

Lørdag den 5. april var der forårsfest i aktivitetshuset på Wiedergården i Dragør. Festen havde temaet »hattefest«, og brugerne mødte op med pyntede hatte til en dag med mad, musik og fællesskab.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Underholdning var der nok af, blandt andet fra Jan Rasmussen, der i mange år har medvirket i Dragør Revyen. Foto: TorbenStender.

Festudvalget bag arrangementet

Det er aktivitetshusets faste festudvalg, der har stået for at planlægge festen. Oprindeligt skulle arrangementet have fundet sted i efteråret, men på grund af for få tilmeldinger blev det udskudt til foråret.

»Vi blev enige om at gøre det til en forårsfest og en hattefest, og det blev rigtig godt,« fortæller Jytte Zaar, der er medlem af festudvalget.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Festsalen var godt fyldt op. Foto: TorbenStender.

52 gæster havde tilmeldt sig festen, som bød på velkomstdrink, buffet og levende musik.

Maden blev leveret af Sydstrandens Slagter, og menuen bestod blandt andet af laks, tunmousse, kalve- og oksefilet med ristede kartofler, flødekartofler, ærter, gulerødder og is til dessert.

Underholdning og fællessang

Musikken blev leveret af bandet Eviggrøns, der spillede velkendte klassikere og sørgede for dans på gulvet.

»Folk dansede på livet løs, og vi lavede også fællesdans, så alle kunne være med – også dem, der kom alene,« siger Jytte Zaar.

Festudvalget havde lavet en genbrugssang, fordi den oprindeligt var tænkt til efterårets fest, men nu var omskrevet til lejligheden. Sangen blev dramatisk leveret, da Jytte Zaar kom ind med den i en sort skraldepose, og festens deltagere sang med.

Festudvalget, som har arrangeret flere fester i huset, håber at fortsætte arbejdet fremover.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Musikanterne fra bandet Eviggrøns spillede op til dans. Foto: TorbenStender.

»Vi har det rigtig godt sammen i udvalget, og vi hjælper hinanden, så vi hurtigt får tingene til at falde på plads,« siger Jytte Zaar.

Hvad det næste festlige arrangement bliver, vides endnu ikke. For nu skal festudvalget lige puste ud efter lørdagens strabadser.

»Vi er helt færdige. Mine ben kan godt mærke, at de ikke er 25 år længere,« griner Jytte Zaar.

Festudvalget bestående af Jan, Jytte, Jane, Else og Birgit har knoklet for at få forårsfesten op at stå. Foto: Privat.

Der blev både sunget en Dragør-sang og sørøvervise. Foto: TorbenStender.

Festen på Wiedergården bød på pyntede hatte og feststemning fra start til slut. Foto: TorbenStender.

Festudvalget stod for udsmykningen med blomster og pynt på bordene – gæsterne stod for at udsmykke sig selv. Foto: TorbenStender.

Der var hatte i alle afskygninger. Foto: TorbenStender.

Prisen for bedste hat gik til Annette Scheutz, der troppede op i en fornem påskekreation. Foto: TorbenStender.