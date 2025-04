Her er forslaget til en helhedsplan for Erhvervsområde Nord

Fire partier vil have sat gang i forarbejdet til en helhedsplan for Erhvervsområde Nord – forslaget sætter blandt andet miljøkrav og ønske om støjdæmpende foranstaltninger til naboerne.

Markerne mellem Ryvej og Nordre Dragørvej er en del af det åbne landskab, der adskiller de to bydannelser Store Magleby og Drag­ør. Arkivfoto: TorbenStender.

I maj fremsætter Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Moderaterne og Venstre et fælles forslag på Klima-, By- og Erhvervsudvalgets møde om at forberede arbejdet med en helhedsplan for Erhvervsområde Nord.

En helhedsplan er en overordnet plan for de elementer, som kan indgå i et område, der skal udvikles, og den bruges ofte som udgangspunkt for en lokalplan.

Her er forslaget, som de fire partier – her kaldet ACVM efter deres partibogstaver – vil stille.

ACVM ønsker at udvikle arealet til erhverv og gøre brug af de muligheder, bekendtgørelsen for området rummer. Der er aktuelt ikke mulighed for i kommunens anlægsbudget at finde finansiering til vejadgangen. Derfor udvikles en helhedsplan, som først omsættes til en lokalplan, når finansieringen af vejadgangen er løst.

Forvaltningen bedes komme med kvalificering af nedenstående temaer til en helhedsplan:

At det erhverv, der kan etableres på arealet, er mindre håndværksvirksomheder og lettere produktionsvirksomheder, svarende til at miljøklasse 1–3. Det kan ikke være lager- og logistikvirksomheder. At området har samme karakteristik som det nuværende A.P. Møllers Allé nummer 1–43, også hvad angår højde og fodaftryk. At byggeriet etableres som et bæredygtigt byggeri med fokus på energibesparende tiltag. At der etableres regnvandshåndteringsbassiner på området, og der generelt på arealet etableres grønne områder. Og at der etableres beplantningsbælte mod de omkringliggende veje. At forvaltningen kommer med forslag til en vejledende vejstruktur, herunder med mulighed for støjdæmpende foranstaltninger af hensyn til omkringliggende boligområder.

Forvaltningen skal belyse punkterne 1–5, inden der politisk igangsættes videre udarbejdelse af helhedsplanen. Samtidig skal der fremlægges forslag til økonomi og prioritering af arbejdet med helhedsplanen.