Tilskud til varmepumpe afhænger af fjernvarmen

Når der udrulles fjernvarme i en kommune, kan man ikke få tilskud til varmepumpe. Så Dragør-borgere kan hverken søge varmepuljen nu, mens der tages stilling til projektet – og heller ikke efter den 1. juni, hvis der opnås 65 procents tilslutning. Et nej til fjernvarme åbner dog for tilskud til varmepumpe igen.

Når et område er udlagt til fjernvarme, kan du ikke få tilskud til varmepumpe fra varmepuljen. Foto: Beeline.

Når der som i Dragør er planlagt fjernvarmeudrulning, kan du ikke få tilskud til at købe og installere varmepumpe. I 2025 kan man ellers fra varmepuljen under Energistyrelsen søge om et tilskud på 17.000 kroner til en luft til vand-varmepumpe – og 27.000 kroner til jordvarme (væske til vand-varmepumpe).

Men et af kravene for at få tilskud til en af disse to varmepumper er, at der ikke må være planlagt fjernvarme i det område, man bor i.

Dragør Nyt har talt med Sarah Videbæk Hundebøl, chefkonsulent i Center for Energiadministration i Energistyrelsen, om, hvad dette konkret betyder for Dragørs borgere.

Kan man få tilskud til installation af varmepumpe lige nu, hvor fjernvarmen er projekteret i Dragør, men hvor den konkrete udrulning ikke er sat i gang?

Nej. Reglerne er sådan, at når kommunen har taget en – enten betinget eller ubetinget – beslutning om, at der skal udrulles fjernvarme i et område i kommunen, kan man ikke længere modtage tilskud til varmepumpe der. Det skyldes, at man ikke ønsker at påvirke tilslutningen til fjernvarme negativt, når kommunen har besluttet, at det er den bedste løsning for borgerne.

Kan man få tilskud til installation af varmepumpe efter den 1. juni, hvis fjernvarmeprojektet har opnået tilstrækkelig tilslutning, og den konkrete udrulning går i gang, men man ikke selv har tilmeldt sig fjernvarme?

Nej. Når kommunalbestyrelsen har truffet en beslutning om, at fjernvarme er den mest hensigtsmæssige opvarmningsform i det område i kommunen, kan man ikke modtage tilskud. Der er ikke tilslutningskrav til fjernvarme. Men du kan ikke modtage tilskud til varmepumpe.

Kan man få tilskud til installation af varmepumpe efter den 1. juni, hvis fjernvarmeprojektet ikke realiseres?

Ja. Kommunalbestyrelsen skal have truffet en officiel beslutning om at rulle deres beslutning om at etablere fjernvarmen tilbage. Det kan de for eksempel gøre, hvis der ikke er opnået tilstrækkelig tilslutning. Derefter skal kommunen gå ind og rette til i plandata, så systemet er opdateret, og man ved, at der ikke er planlagt fjernvarme i det område i kommunen, men at der i stedet er individuel forsyning.

Det kan der godt gå noget tid med. Men vil man i den periode som boligejer i gang med et konverteringsprojekt (for eksempel gå fra naturgas til varmepumpe, red.), så kan man godt søge, selvom det endnu ikke er rettet til i plandata. Men det kræver, at beslutningen om at droppe fjernvarmeprojektet er truffet i kommunalbestyrelsen, og at man kan vedhæfte et referat af denne beslutning. Det er ikke tilstrækkeligt, at meldingen kommer fra fjernvarmeværket.

Fjernvarmeprojektet i Dragør er opdelt i tre etaper. Kan man søge om tilskud til installation af varmepumpe, hvis man bor i et område, hvor fjernvarmen er projekteret og kommer – men der endnu ikke er taget et spadestik?

Nej. Uanset tidsplanen kan man ikke søge om tilskud til varmepumpe, hvis man bor i et område, der er udlagt til fjernvarme.

Krav til at få tilskud til varmepumpe • Din bolig skal være registreret som helårsbeboelse, og det skal være en ejerbolig. Du kan altså ikke få tilskud til varmepumpe i et sommerhus eller en lejebolig.

• Din bolig skal være opvarmet med olie, gas, elvarme eller træpillefyr.

• Din bolig må ikke ligge i område, hvor der er fjernvarme eller planlagt fjernvarme.

• Du må ikke være gået i gang med at købe og installere varmepumpe, inden du søger om tilskud.

• Du skal have valgt at ville købe luft til vand-varmepumpe eller jordvarme. Du kan ikke søge om tilskud til luft til luft-varmepumper.