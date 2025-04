Udviklingsplan for Enggården – nu går vi i gang

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede tirsdag den 4. marts udmøntningen af udviklingsplanen for Enggården. I torsdags blev den godkendt af et flertal i kommunalbestyrelsen.

På torsdagens kommunalbestyrelsesmøde stemte alle kommunalbestyrelsens partier for Enggårdens udviklingsplan. Liste T stemte dog ikke for finansieringsdelen.

Udviklingsplanen betyder, at der skal bevilges 4,7 millioner kroner i varige midler til Enggården. Midlerne skal målrettes mere personale, øget faglighed og styrket ledelse.

Derudover kommer en række engangsudgifter for at sikre, at vi kommer godt i gang med planen.

Som formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget har sagen og situationen på Enggården min fulde opmærksomhed – en opmærksomhed, jeg er sikker på, at jeg deler med alle mine kollegaer i kommunalbestyrelsen.

Vi har som politikere en aktie i, hvor vi er henne i dag. Vi har både fejlet og svigtet, og jeg – om nogen – ville ønske, at vi havde handlet tidligere.

Som politiker har jeg altid villet sige, når noget er svært – og det har denne sag været. Nu tager vi skeen i den anden hånd: Vi tilfører midler, og vi retter op.

Midt i alt dette vil jeg gerne gøre opmærksom på, at der hver dag er beboere, pårørende og medarbejdere, som har deres liv og dagligdag på Enggården.

Jeg har tillid til, at det, som Enggårdens nye ledelse og forvaltningen har fremlagt, er det rigtige. Nu bliver den store øvelse for politikerne at give Enggården arbejdsro – det er der brug for.

Jeg vil fortsat følge både Enggården og udviklingsplanen nøje. Det er et fokus for mig, at vi når i mål – til gavn for beboerne, de pårørende og medarbejderne.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber (A)

Viceborgmester og formand for

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget