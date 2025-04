Dragør lægger veje til landsdækkende trafikkampagne

Dragør danner kulisse for ny kampagnefilm, der sætter fokus på trafiksikkerhed for håndværkere og chauffører i varebiler.

Det er især varevognschauffører, der er overrepræsenterede i ulykkesstatistikken. Foto: Rådet for Sikker Trafik.

Mandag den 7. april lancerede Rådet for Sikker Trafik og forsikringsselskabet Alm. Brand en ny landsdækkende kampagnefilm, der skal minde varevognschauffører og håndværkere om at være mere opmærksomme i trafikken. Optagelserne til filmen fandt sted i Dragør, som danner kulisse for kampagnen.

Varevogne involveret i ulykker

I begyndelsen af marts rykkede et større filmhold ind på Fasanvænget og ved Søndre Strandvej ved Café Sylten. Begge steder blev der sat filmkameraer op, og vejene blev midlertidigt spærret, mens optagelserne fandt sted.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Søndre Strandvej blev midlertidigt spærret for at skabe de rette billeder til kampagnen. Foto: Rådet for Sikker Trafik.

Med sig havde filmholdet både varevogne, en lastbil og en terrængående kameravogn for at kunne skabe de rette billeder til kampagnefilmen.

Ifølge tal fra Vejdirektoratet er der uopmærksomhed eller manglende orientering i seks ud af ti dødsulykker i trafikken. Samtidig viser statistikken, at der er erhvervskøretøjer involveret i hver tredje dødsulykke på de danske veje.

»Håndværkere og chauffører i varebiler har ofte travlt og har gang i mange ting ad gangen, også når de sidder bag rattet. Med kampagnen vil vi minde om, at en enkelt distraktion kan få alvorlige konsekvenser,« lyder det fra Rådet for Sikker Trafik.

Kampagnen kan ses på www.sikkertrafik.dk.

For Dragør betyder filmoptagelserne, at byen og de lokale omgivelser bliver en del af et landsdækkende oplysningsarbejde.

Med den synlige placering i kampagnen håber arrangørerne at fange opmærksomheden hos de mange håndværkere, der hver dag kører på vejene – både lokalt og i resten af landet.

Kameraer, varevogne og en terrængående kameravogn var i aktion under optagelserne. Foto: Rådet for Sikker Trafik.