Var gravearbejdet til fibernet forgæves?

I 2020 begyndte et omfattende gravearbejde, da der blev lagt fiberkabler langs vejene i store dele af Dragør. Det stod på i flere år, og adskillige firmaer var involveret. Til gengæld har der været stille om projektet siden.

Nu er YouSee/TDC ved at nedlægge de eksisterende telefon- og internetforbindelser baseret på kobberkabler. Antennenettet baseret på coax-kabler forventes også at blive sløjfet.

YouSee er så venlig at advisere et halvt år, inden de eksisterende forbindelser bliver nedlagt, og opfordrer kunderne til at henvende sig til YouSee for at etablere en ny forbindelse. Det lyder fornuftigt, at man vil beholde sine kunder og tilbyde dem en ny løsning – som alle aftaler kaldes i vore dage.

Da der ikke er kommet tilbud om fibertilslutning fra YouSee, som har etableret nettet, forventes det, at YouSee tilbyder fibertilslutning, når de siger farvel til telefonabonnenterne. Det gør de ikke. Hverken Google-søgninger på fiberdækning på adressen eller opkald til YouSees hotline (salgskontor) har vist mulighed for fiberforbindelse. Fibernettet eksisterer tilsyneladende ikke. Måske er det slet ikke blevet til noget, selvom montørerne, der lagde fibrene ind i huset, sagde: »Nu er alt klart til at aktivere nettet.«

YouSee tilbyder nu kun antennetilslutning (coaxial-kabel) og trådløst bredbånd.

Er fibernettet virkelig allerede opgivet, inden det kom i gang? Om ikke andet har diverse firmaer og montører fra nær og fjern haft flere års fornøjelse med at grave fortove og veje op i Dragør. Det må have været en dyr omgang.

Med venlig hilsen

Bjørn Wendt

Skippervænget 7

2791 Dragør