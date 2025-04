Dragør får nyt beredskab for angreb på skoler

Alle skoler og institutioner skal have en beredskabsplan for truende og væbnede angreb. Dragørs beredskab er netop blevet overdraget til Hovedstadens Beredskab.

Hovedstadens Beredskab skal fremadrettet stå for Dragørs beredskab for væbnede angreb på skoler og institutioner. Arkivfoto: Tim Panduro.

Man er nødt til at forberede sig på det, man håber aldrig kommer til at ske. Derfor skal skoler, plejehjem og institutioner i dag altid sørge for at have en beredskabsplan i tilfælde af et væbnet angreb – som nogle af de forfærdelige skoleskyderier og terrorangreb, verden har oplevet i de senere år.

Hovedstadens Beredskab, som Dragør er en af ejerkommunerne bag, har tilbudt at overtage og professionalisere dette beredskab, og det har Dragør Kommune netop takket ja til.

Det betyder, at Dragørs skoler og institutioner bliver en del af konceptet PLOV, som indeholder træning og hjælp til udarbejdelse af beredskabsplaner for truende og væbnede angreb, afholdelse af workshops og øvelser samt onlineværktøjet egetberedskab.dk.

Der bliver afsat 59.000 kroner årligt til finansiering af opgaven, som Hovedstadens Beredskab vil koordinere.

»Jeg anbefaler, at vi følger forvaltningens indstillinger. Det vil være med til at sikre, at vores skoler og institutioner får nødvendig og kvalificeret støtte til beredskabet, som bliver bedre løst og mere systematisk på den her måde. Truslen er noget, man skal tage alvorligt, selvom risikoen er lav,« sagde Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

»For mit vedkommende handler det om, at vi kan sikre vores børn ens, så vi har en ensartet styring hele vejen rundt,« tilføjede Ann Harnek fra liste T, der selv er skolelærer.