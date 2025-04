Hver fjerde unge boligejer i Dragør har velhavende forældre

Der er sammenhæng mellem forældres indtægt og unges evne til at købe boliger, viser opgørelse fra Arbejdernes Erhvervsråd.

Det kræver en god økonomi at være førstegangskøber. Foto: Tim Panduro.

Hver fjerde unge boligejer i Dragør har forældre, der tilhører de ti procent af den danske befolkning med de højeste indtægter.

Det viser en ny undersøgelse fra Arbejdernes Erhvervsråd, som har kortlagt sammenhængen mellem forældre i den højeste indtægtsklasse og andelen af unge boligejere i samtlige danske kommuner – dog med undtagelse af de små økommuner.

I langt de fleste kommuner er andelen af unge boligejere med velstillede forældre steget siden 2004. Det gælder dog ikke Dragør, hvor andelen er faldet fra 26,1 procent til 25 procent.

I alt ejer 60 unge i alderen 18–29 år deres egen bolig i Dragør – svarende til 29,3 procent af samtlige udeboende i denne aldersgruppe i kommunen.

Arbejdernes Erhvervsråd har opgjort forældrenes indkomst ud fra deres årgang, og derfor er der ikke angivet et præcist beløb. Flere kilder peger dog på, at man i snit skal tjene 750.000 kroner årligt per person for at være blandt de ti procent højst lønnede i Danmark.

Dragør ligger med sine 25 procent markant over landsgennemsnittet på 12,8 procent. Samlet set indtager kommunen en syvendeplads blandt de 94 undersøgte kommuner, når man opgør andelen af unge boligejere med velhavende forældre.

Frederiksberg og København er de to kommuner, hvor den største andel af unge boligejere har forældre i den højeste indkomstklasse.