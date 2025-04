Kan jeg takke ja til fjernvarme, men vente med at bruge den?

Dragør Nyt søger svar på mange af de spørgsmål, læserne har om fjernvarme. Her kan du blive klogere på, om man skal bruge fjernvarmen, så snart stikledningen er etableret, eller om man kan takke ja til fjernvarmen og vente med at tænde for den.

En læser vil gerne vide, om der er en tidsfrist for, hvornår et fjernvarmeanlæg skal installeres og tages i brug, efter at stikledningen er etableret og klar til drift.

Altså, kan man sige ja til fjernvarme og få etableret stikledningen, så den er klar til eventuelle fremtidige købere – men i mellemtiden fortsætte med sin egen varmeløsning?

Tårnby Forsyning/Dragør Fjernvarme forklarer, at nej, det kan man ikke. De oplyser, at af hensyn til driften af fjernvarmenettet skal stikledningen være aktivt i brug, ellers risikerer de, at det kan påvirke ledningsevnen i fjernvarmenettet. Det er derfor ikke muligt at få etableret stikledningen og først tage den i brug på et senere tidspunkt.